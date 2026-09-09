Пропавшую на пике Победы Наговицину могут признать погибшей через суд

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая официально числится пропавшей без вести, родственники могут объявить умершей через суд. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнёры» Александр Корытин.

По его словам, для такого решения необходимо доказать, что исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни, либо предположить гибель в результате конкретного несчастного случая.

«Для объявления человека умершим необходимо предоставить суду доказательства наличия обстоятельств, угрожавших пропавшему без вести смертью», — пояснил Корытин.

Корытин отметил, что по российскому законодательству человека обычно можно объявить умершим спустя пять лет. Если же есть основания предполагать гибель при определённом несчастном случае, этот срок сокращается до шести месяцев.