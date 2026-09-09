Пропавшую на пике Победы Наговицину могут признать погибшей через суд
Адвокат Корытин: Наговицину могут объявить умершей через суд
Наталья Наговицина на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая официально числится пропавшей без вести, родственники могут объявить умершей через суд. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнёры» Александр Корытин.
По его словам, для такого решения необходимо доказать, что исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни, либо предположить гибель в результате конкретного несчастного случая.
«Для объявления человека умершим необходимо предоставить суду доказательства наличия обстоятельств, угрожавших пропавшему без вести смертью», — пояснил Корытин.
Корытин отметил, что по российскому законодательству человека обычно можно объявить умершим спустя пять лет. Если же есть основания предполагать гибель при определённом несчастном случае, этот срок сокращается до шести месяцев.
Напомним, Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы в Тянь-Шане на высоте около 7,2 тысячи метров. Суровые погодные условия значительно осложняли любые действия на такой высоте. Во время одной из спасательных операций погибли члены группы, что сделало последующие попытки ещё более рискованными. У Наговициной было повреждено снаряжение, а запасы продовольствия и топлива подходили к концу. 25 августа официальные поисково-спасательные операции были прекращены, так как все предпринятые меры по её эвакуации не увенчались успехом. 2 сентября беспилотник, отправленный к её лагерю, не обнаружил никаких признаков жизни, что подтвердило самые мрачные прогнозы. Представитель МЧС Киргизии отметил, что возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы связана с крайне высоким риском для спасателей, так как эта вершина считается одной из самых опасных в мире, а работа на высоте более 7000 метров угрожает их жизням.
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