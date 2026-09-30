«Проверить уязвимости»: Авиаэксперт оценил последствия драки пилотов на рейсе FlyDubai

ЧП в кабине пилотов рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив может стать поводом для пересмотра процедур безопасности в авиации, считает независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич. По его словам, вооружённый конфликт между лётчиками — крайне редкое, практически аномальное событие.

«Любая подобная угроза рассматривается как основание проверить уязвимости и сделать систему надёжнее», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Пилоты проходят строгий профессиональный отбор. Многие авиакомпании отказались от постоянных экипажей, поэтому лётчики могут впервые встретиться непосредственно перед вылетом. Такая организация работы имеет две стороны. Отсутствие личной близости помогает сохранять профессиональную концентрацию, однако члены экипажа хуже знают особенности работы друг друга.

Восстановить происходившее в кабине Flydubai помогут бортовые самописцы. Параметрический регистрирует тысячи показателей полёта, а голосовой фиксирует переговоры экипажа и остальные звуки. Эти записи позволят достаточно точно установить обстоятельства инцидента, заключил эксперт.