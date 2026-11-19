Президент России Владимир Путин и южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён впервые провели личную встречу и договорились развивать сотрудничество в сферах, где для этого нет препятствий. Переговоры состоялись на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщают Yonhap и News1 со ссылкой на представителя администрации Южной Кореи.

Лидеры пообщались 18 ноября после приветственного ужина, организованного председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор продлился около десяти минут и не был заранее запланирован. Это первая личная встреча Путина и Ли Чжэ Мёна с момента вступления последнего в должность в июне 2025 года.

Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Сеула, президенты выразили готовность искать возможности для взаимодействия. Отдельное внимание они уделили ситуации на Корейском полуострове, согласившись с необходимостью не допустить дальнейшего обострения обстановки и снизить напряжённость в регионе.

Кроме того, стороны обсудили ядерную программу КНДР, отношения между Северной и Южной Кореей и практические вопросы, затрагивающие граждан двух государств. Российский президент также изложил позицию Москвы по ситуации вокруг Пхеньяна.

Уже 19 ноября Ли Чжэ Мён сам подошёл к Путину и обменялся с ним рукопожатием перед общей фотографией участников саммита АТЭС. Российский лидер в этот момент направлялся к подиуму вместе с Си Цзиньпином.