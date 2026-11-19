Путин и Ли Чжэ Мён впервые встретились и нашли возможности для сотрудничества
Путин и Ли Чжэ Мён обсудили сотрудничество и КНДР на саммите АТЭС
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Президент России Владимир Путин и южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён впервые провели личную встречу и договорились развивать сотрудничество в сферах, где для этого нет препятствий. Переговоры состоялись на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщают Yonhap и News1 со ссылкой на представителя администрации Южной Кореи.
Лидеры пообщались 18 ноября после приветственного ужина, организованного председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор продлился около десяти минут и не был заранее запланирован. Это первая личная встреча Путина и Ли Чжэ Мёна с момента вступления последнего в должность в июне 2025 года.
Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Сеула, президенты выразили готовность искать возможности для взаимодействия. Отдельное внимание они уделили ситуации на Корейском полуострове, согласившись с необходимостью не допустить дальнейшего обострения обстановки и снизить напряжённость в регионе.
Кроме того, стороны обсудили ядерную программу КНДР, отношения между Северной и Южной Кореей и практические вопросы, затрагивающие граждан двух государств. Российский президент также изложил позицию Москвы по ситуации вокруг Пхеньяна.
Уже 19 ноября Ли Чжэ Мён сам подошёл к Путину и обменялся с ним рукопожатием перед общей фотографией участников саммита АТЭС. Российский лидер в этот момент направлялся к подиуму вместе с Си Цзиньпином.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе обеспокоились признаками сближения Южной Кореи с Россией. По данным Financial Times, европейские дипломаты обратили внимание на активизацию контактов Москвы и Сеула, хотя южнокорейские власти отвергали предположения о внешнеполитическом развороте. При этом экономические связи между странами сохраняются: Россия осталась крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Южную Корею, экспортировав за девять месяцев 2026 года более 174 тысяч тонн продукции. В то же время разногласия по вопросам региональной безопасности остаются. В начале ноября МИД РФ назвал совместные военные учения США и Южной Кореи у границ КНДР провокационными.
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