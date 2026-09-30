Россия не может и не будет унизительно выпрашивать помощь по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва. Так лидер страны намекнул на постоянные обращения Владимира Зеленского к Западу с мольбами дать очередную партию оружия и денег.

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», — сказал политик.

Ранее Life.ru рассказывал, что на встрече с лидерами парламентских партий Путин заявил о провале попыток вмешаться во внутренние дела России и сорвать выборы. По словам президента, граждане защитили суверенное право самостоятельно определять будущее страны.