Путин: Россия не будет клянчить подачки с протянутой рукой, как некоторые
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Россия не может и не будет унизительно выпрашивать помощь по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва. Так лидер страны намекнул на постоянные обращения Владимира Зеленского к Западу с мольбами дать очередную партию оружия и денег.
«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», — сказал политик.
Не трудно догадаться, на кого намекнул президент. Ведь ранее Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе с супругой Еленой Зеленской и с трапа начал просить оружие. Затем он взмолился, чтобы ЕС ускорили выплаты Киеву. А во время встречи с Трампом украинский политик попросил лицензии на производство ракет Patriot.
Ранее Life.ru рассказывал, что на встрече с лидерами парламентских партий Путин заявил о провале попыток вмешаться во внутренние дела России и сорвать выборы. По словам президента, граждане защитили суверенное право самостоятельно определять будущее страны.
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