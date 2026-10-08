«Работать с лесом нужно уметь»: Сенатор предложил советский рецепт против нашествия медведей

Бороться с участившимися нападениями медведей на людей необходимо системно — регулировать численность хищников, следить за их кормовой базой и укреплять егерскую службу. Для этого России стоит обратиться к опыту СССР, заявил Life.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

«Ситуация с участившимися нападениями медведей начинает тревожить. Нужно искать решение, которое позволит сохранить популяцию с учётом обеспечения безопасности людей, особенно тех, кто живёт и работает рядом с тайгой», — отметил парламентарий.

По словам Гибатдинова, в СССР добычу медведей планировали с учётом численности животных и необходимости сохранить воспроизводство популяции. При этом для зверей, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, существовал отдельный порядок реагирования.

На мой взгляд, здесь необходимо возвращаться к системному подходу. Нужно изучить советский опыт регулирования численности медведей, учёта популяции и кормовой базы Айрат Гибатдинов Сенатор

Отдельное внимание, считает он, необходимо уделить состоянию егерской службы. Чем меньше специалистов постоянно работают непосредственно в лесу, знают конкретные угодья и способны вовремя заметить проблему, тем сложнее оперативно реагировать на появление опасного зверя.

Поэтому государству, по мнению Гибатдинова, следует повысить оплату труда егерей, обеспечить их служебным транспортом, средствами связи, тепловизорами и другим необходимым оборудованием. Для специалистов, работающих в удалённых и труднодоступных районах, нужны дополнительные выплаты. Можно предусмотреть и отдельные меры поощрения за предотвращение выхода опасных животных к населённым пунктам.

«И, конечно, нужно заниматься профилактикой. Если в глубине тайги возникают проблемы с кормовой базой, необходимо изучать советский опыт организации подкормки и доставки кормов в удалённые районы. Но это должно быть основано на научных рекомендациях, а не делаться вслепую», — добавил парламентарий.

В результате работа должна идти на опережение, резюмировал Гибатдинов. Для этого необходимы постоянный учёт численности животных, контроль кормовой базы, сильная егерская служба и понятный механизм быстрого реагирования на конфликтных хищников.

Проблема выходов медведей к людям обострилась сразу в нескольких российских регионах. Life.ru рассказывал, что животных замечали возле населённых пунктов уже в десятках субъектов страны: только за один день в Иркутской области полиция получила 17 сообщений о появлении хищников, а в Бурятии с начала года зафиксировали 74 подобных случая против 47 за весь 2025-й. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Сибири. В Красноярском крае число погибших после нападений к началу октября достигло семи человек, а специалисты предупреждали, что период повышенной опасности продолжится до ухода зверей в берлоги. В Иркутской области в начале октября медведи за несколько дней убили ещё двух мужчин, после чего Следственный комитет призвал жителей временно отказаться от походов в лес, охоты и рыбалки. На фоне многочисленных конфликтов с начала года в России отстрелили около двух тысяч медведей, не менее 800 из которых были признаны конфликтными после появления рядом с людьми. Среди причин частых выходов эксперты называют нехватку естественного корма, доступность пищевых отходов возле жилья и активный поиск пищи перед зимней спячкой.