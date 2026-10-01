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Опубликовано 1 октября, 10:41

Разъярённый слон вырвал россиянку из тук-тука и швырнул оземь ради фруктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick Dale Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick Dale Photo

Россиянка получила травмы руки, глаза и спины после встречи со слоном на Шри-Ланке. Животное попыталось забрать её рюкзак, после чего схватило девушку и бросило на землю, сообщили РИА «Новости» в «Росгосстрахе».

Туристка ехала на тук-туке, когда слон вышел на дорогу и потянулся к её вещам. В рюкзаке находились фрукты, документы и деньги.

Россиянка попыталась удержать сумку, однако животное схватило её и отбросило на землю. После случившегося девушке потребовалась медицинская помощь.

Страховщик рассказал и о других необычных происшествиях с россиянами во время путешествий. На Шри-Ланке одну туристку в море укусило неизвестное существо. Сначала серьёзных симптомов не было, но спустя несколько дней место укуса воспалилось, поэтому женщине пришлось обратиться к врачу.

Ещё одна россиянка пострадала после контакта с морской черепахой. Ей также понадобилась помощь медиков и вакцинация от столбняка.

В «Росгосстрахе» отметили, что подобные случаи позволяют учитывать риски, которые перед поездкой могут казаться маловероятными.

Россиянка чудом спаслась после нападения хищника на Мальдивах
Россиянка чудом спаслась после нападения хищника на Мальдивах

Ранее Life.ru рассказывал о других опасных встречах туристов и диких животных. В августе зубр сбил с ног туриста в Беловежской пуще, который подошёл к нему слишком близко, однако мужчина избежал серьёзных травм. В сентябре медведь напал на приехавшего из Москвы рыбака в Туве, после чего пострадавшего госпитализировали. Ещё раньше слон устроил «обыск» в автомобиле сотрудницы парка в Сочи, просунув хобот в открытое окно машины. А на фоне участившихся встреч людей с хищниками Life.ru собрал правила поведения при столкновении с медведем.

Больше новостей об отдыхе за границей, необычных происшествиях и правилах для туристов — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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