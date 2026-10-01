Разъярённый слон вырвал россиянку из тук-тука и швырнул оземь ради фруктов
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Россиянка получила травмы руки, глаза и спины после встречи со слоном на Шри-Ланке. Животное попыталось забрать её рюкзак, после чего схватило девушку и бросило на землю, сообщили РИА «Новости» в «Росгосстрахе».
Туристка ехала на тук-туке, когда слон вышел на дорогу и потянулся к её вещам. В рюкзаке находились фрукты, документы и деньги.
Россиянка попыталась удержать сумку, однако животное схватило её и отбросило на землю. После случившегося девушке потребовалась медицинская помощь.
Страховщик рассказал и о других необычных происшествиях с россиянами во время путешествий. На Шри-Ланке одну туристку в море укусило неизвестное существо. Сначала серьёзных симптомов не было, но спустя несколько дней место укуса воспалилось, поэтому женщине пришлось обратиться к врачу.
Ещё одна россиянка пострадала после контакта с морской черепахой. Ей также понадобилась помощь медиков и вакцинация от столбняка.
В «Росгосстрахе» отметили, что подобные случаи позволяют учитывать риски, которые перед поездкой могут казаться маловероятными.
Ранее Life.ru рассказывал о других опасных встречах туристов и диких животных. В августе зубр сбил с ног туриста в Беловежской пуще, который подошёл к нему слишком близко, однако мужчина избежал серьёзных травм. В сентябре медведь напал на приехавшего из Москвы рыбака в Туве, после чего пострадавшего госпитализировали. Ещё раньше слон устроил «обыск» в автомобиле сотрудницы парка в Сочи, просунув хобот в открытое окно машины. А на фоне участившихся встреч людей с хищниками Life.ru собрал правила поведения при столкновении с медведем.
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