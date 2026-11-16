«С трезвой головой»: Чемпионка Роднина оценила выступление Трусовой на Гран-при в США
Роднина: После возвращения в спорт Трусова подходит ко всему с трезвой головой
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Терещенко
После рождения сына Александра Трусова (Игнатова) восстановила четверные прыжки и стала осмысленнее подходить к прокатам, считает трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она поздравила фигуристку с серебром американского этапа Гран-при.
«Раньше она просто прыгала, а теперь подходит ко всему с трезвой головой. Мы видим новую Трусову», — подчеркнула Роднина в беседе с RT.
Олимпийскую чемпионку удивило, сколько внимания журналисты уделяют самому возвращению Трусовой после родов. По её словам, в российском спорте немало женщин, которые возобновляли карьеру, став матерями. Роднина и сама прошла этот путь. Некоторые спортсменки, напомнила она, после рождения ребёнка выступали даже лучше.
Напомним, на этапе Гран-при в США Александра Трусова завоевала серебро с результатом 213,90 балла. После короткой программы фигуристка призналась, что волнуется на стартах сильнее, чем прежде. Обозреватель NBC Sports Филип Херш обратил внимание на перемену в её катании: его впечатлили сложные прыжки.