После рождения сына Александра Трусова (Игнатова) восстановила четверные прыжки и стала осмысленнее подходить к прокатам, считает трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она поздравила фигуристку с серебром американского этапа Гран-при.

«Раньше она просто прыгала, а теперь подходит ко всему с трезвой головой. Мы видим новую Трусову», — подчеркнула Роднина в беседе с RT.