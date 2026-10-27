Сальдо: Для жителей Алёшек подготовили ПВР в четырёх регионах России

Для жителей Алёшек Херсонской области, которые решат эвакуироваться во время гуманитарной операции, подготовили места в пунктах временного размещения. Принять людей готовы четыре соседних региона России, сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ИС «Вести».

По словам главы региона, эвакуированных смогут разместить не только в Херсонской области, но и в Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

«Для того чтобы их можно было не просто вывезти куда-то, уже подготовлены места в пунктах временного размещения», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор также сообщил, что транспорт для эвакуации уже готов. Жители, которые захотят выехать на территорию Украины для воссоединения с родственниками, также получат такую возможность.