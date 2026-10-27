Сальдо: Для жителей Алёшек подготовили ПВР в четырёх регионах России
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Для жителей Алёшек Херсонской области, которые решат эвакуироваться во время гуманитарной операции, подготовили места в пунктах временного размещения. Принять людей готовы четыре соседних региона России, сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ИС «Вести».
По словам главы региона, эвакуированных смогут разместить не только в Херсонской области, но и в Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
«Для того чтобы их можно было не просто вывезти куда-то, уже подготовлены места в пунктах временного размещения», — подчеркнул Сальдо.
Губернатор также сообщил, что транспорт для эвакуации уже готов. Жители, которые захотят выехать на территорию Украины для воссоединения с родственниками, также получат такую возможность.
Напомним, 23 октября Белый дом объявил о договорённости России и Украины провести гуманитарную операцию в Алёшках при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Она предусматривает доставку продовольствия, медикаментов и эвакуацию желающих покинуть город. На следующий день омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец согласовали единое время начала прекращения огня. 27 октября в 04:00 мск российские военные ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной миссии. В тот же день Дмитрий Песков сообщил, что сведений о нарушениях достигнутых договорённостей не поступало. Начало самой гуманитарной операции намечено на 29 октября.
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