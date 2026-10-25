Самый опасный морской маршрут в мире: Страховка судов в Чёрном море взлетела до 15%

Страхование торговых судов от военных рисков в Чёрном море может достигать 15% оценочной стоимости корпуса — почти вдвое больше, чем в Персидском заливе. На фоне продолжающихся атак этот регион стал самым опасным судоходным маршрутом в мире, пишет Financial Times со ссылкой на участников морского рынка.

Особенно тревожная ситуация сложилась для судов, перевозящих зерно и нефть. По оценкам судовладельцев, риски в черноморской акватории теперь превышают опасность перевозок через Персидский залив, несмотря на напряжённую обстановку на Ближнем Востоке.

Высокая стоимость страховки вынуждает перевозчиков менять флот. Вместо относительно новых кораблей компании всё чаще отправляют в опасные районы старые суда, потеря которых обойдётся дешевле.

По словам консультанта по морскому праву стамбульской компании Esenyel & Partners Дехи Айдына, возраст некоторых таких кораблей достигает 50 лет. Из-за технического состояния они практически лишены возможности работать на других маршрутах: при заходе в европейские порты их могут задержать по результатам проверок.

Судоходные компании также пересматривают операции на Сулинской якорной стоянке у побережья Румынии, неподалёку от устья Дуная. Ранее этот район считался важным звеном международной торговли, однако теперь безопасность стоящих там судов вызывает серьёзные опасения. В частности, FT приводит случай с 37-летним танкером Wine Trader, который 15 октября подвергся атаке двух беспилотников у румынского побережья.

Президент России Владимир Путин ранее называл удары российских сил по судам в Чёрном море ответом на действия Киева. По его словам, российские военные атаковали корабли, перевозившие военные грузы. На фоне обострения ситуации Турция предложила Москве и Киеву два отдельных безопасных коридора для гражданского судоходства. Однако о согласии сторон на реализацию этой инициативы пока не сообщалось.