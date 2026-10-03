Секретная комната и отказ от обеда: WSJ выяснила закулисные детали визита лидера КНР в США

Около пяти часов государственного визита Си Цзиньпина в США оказались свободны от официальных мероприятий после просьбы Пекина предусмотреть для китайского лидера дополнительное время на отдых. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки.

Одним из необычных условий, по данным газеты, стала отдельная комната в Западном крыле Белого дома, где председатель КНР мог проводить паузы между мероприятиями. Из китайской делегации находиться там разрешалось только его супруге Пэн Лиюань. Даже ближайшие помощники Си доступа в помещение не имели.

Команда китайского лидера также заранее отказалась от рабочего обеда с Дональдом Трампом 24 сентября — в единственный полный день визита. В итоге между завершением переговоров и государственным ужином образовалось несколько свободных часов. Самим переговорам двух лидеров изначально отвели около двух с половиной часов.

Необычным получился и последний день поездки. По информации WSJ, посещение Си Национального архива 25 сентября заняло около десяти минут — меньше, чем рассчитывала американская сторона. Официальная программа Белого дома действительно предусматривала утром совместное чаепитие двух президентских пар, а затем поездку в архив, где Трамп и его супруга проводили китайских гостей.

Бывший старший директор по делам Китая в Совете национальной безопасности США Деннис Уайлдер назвал выделение персональной комнаты необычной практикой. По его словам, при организации государственных визитов японского премьера Дзюнъитиро Коидзуми, австралийского премьера Джона Говарда и предшественника Си Ху Цзиньтао подобных условий не предусматривали.

Пекин по итогам поездки сосредоточился на содержании переговоров: Си заявил, что стороны договорились развивать конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности. Трамп, в свою очередь, назвал прошедшие в Белом доме переговоры отличными.

Сам визит проходил с 23 по 25 сентября и сопровождался подчёркнуто торжественным приёмом. Трамп лично встретил Си у трапа самолёта на авиабазе Эндрюс, а вечером 24 сентября в Белом доме состоялся государственный ужин. После поездки глава МИД КНР Ван И назвал визит историческим событием с долгосрочным значением для отношений Пекина и Вашингтона.