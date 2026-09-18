SHAMAN и Мизулина показали милое видео с первых выборов после свадьбы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вместе пришли на избирательный участок №183 в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму.

На кадрах они вместе приходят на голосование и мило держатся за руки. Мизулина подписала публикацию: «Сходили с Ярославом на избирательный участок и проголосовали». После этого они сфотографировались с поклонниками. Для пары это стали первые выборы после заключения брака.