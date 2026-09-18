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Опубликовано 18 сентября, 10:24

SHAMAN и Мизулина показали милое видео с первых выборов после свадьбы

Обложка © Телеграм / Екатерина Мизулина

Обложка © Телеграм / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вместе пришли на избирательный участок №183 в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму.

Видео © Телеграм / Екатерина Мизулина

На кадрах они вместе приходят на голосование и мило держатся за руки. Мизулина подписала публикацию: «Сходили с Ярославом на избирательный участок и проголосовали». После этого они сфотографировались с поклонниками. Для пары это стали первые выборы после заключения брака.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Видео дистанционного голосования министра выложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А на одном из избирательных участков Хабаровска появился человек-паук, в Башкирии голосовать пришёл медведь. Свои голоса уже успели отдать губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога.

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Андрей Бражников
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