Срывают гнев: Американист объяснил, почему в Японии назвали Россию виновной в атомных бомбардировках

В японском политическом классе десятилетиями стараются не акцентировать внимание на том, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США. Такое мнение высказал в разговоре с Life.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя слова почётного профессора Университета Васэда Тэцуо Аримы, который заявил, что ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «лежит на СССР и современной России».

Этот вопрос стараются обходить стороной. Они согласны, что это трагедия, но о том, кто разбомбил и кто является причиной, принято умалчивать. Где-то с восьмидесятых годов, когда ещё Советский Союз был жив, в Японии стали распространяться разные слухи. Дмитрий Дробницкий политолог, американист

По его словам, после капитуляции Японии её политическая система изначально формировалась в тесной связке с Соединёнными Штатами. Эксперт считает, что со временем такое отношение проникло в университетскую и общественную среду и повлияло на трактовку событий августа 1945 года.

Американист утверждает, что тогда начали появляться публикации и бытовые версии, в которых ответственность за атомные удары пытались переносить на СССР. Особенно заметными, по его словам, подобные настроения стали после инцидента с южнокорейским Boeing в 1983 году. При этом официальной позицией японских властей такие утверждения не становились.

«Недавно были траурные мероприятия по поводу очередной годовщины бомбардировки в августе, и мэр Нагасаки всё-таки сказал, что бомбу сбросили американцы. Но в целом, конечно, присутствует постоянная фигура умолчания, а также полуконспирологические попытки перенести ответственность на Советский Союз», — отметил политолог.

Нынешнее распространение подобных трактовок Дробницкий связывает и с курсом Токио на усиление военного потенциала. По его оценке, на фоне ухудшения отношений с Москвой и Пекином исторические мифы становятся удобным инструментом для формирования образа внешнего противника.

«Ясное дело, что такие лжеистории будут появляться, особенно учитывая курс нынешнего руководства на ремилитаризацию Японии. Речь идёт даже о снятии всех конституционных ограничений, включая производство, импорт и размещение чужого ядерного оружия на своей территории», — заявил он.

По мнению эксперта, естественными оппонентами более милитаризированной Японии в таком случае становятся Россия и Китай. Именно поэтому, считает Дробницкий, негативное отношение к поражению во Второй мировой войне частично переносится на эти страны.

«А раз Россия — враг, значит, она должна быть ужасной и страшной. Кому-то в голову приходит мысль: «А давай-ка начнём, вдруг поддержат». И вот говорят, что главная трагедия Японии — это атомные бомбы, якобы сброшенные Советским Союзом», — пояснил американист.

Дробницкий также отметил, что в Японии сохраняется особая травма, связанная с поражением во Второй мировой войне. По его мнению, поскольку этот негатив не направляется против США, значительная его часть переносится на Россию и Китай.

Атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа 1945 года), осуществлённые Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. В результате взрывов бомб «Малыш» (урановой) и «Толстяк» (плутониевой), мгновенного воздействия ударной волны, светового излучения и последующей лучевой болезни погибло, по разным оценкам, от 129 до 226 тысяч человек, преимущественно мирных жителей, а оба города были практически полностью стёрты с лица земли. Эти бомбардировки, необходимость которых до сих пор остаётся предметом острых исторических и этических дискуссий, привели к безоговорочной капитуляции Японии и положили начало глобальной ядерной эпохе, коренным образом изменив архитектуру международной безопасности.

В августе российский МИД призвал власти Японии прямо называть США автором атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В ведомстве заявили, что исторические события необходимо называть своими именами.