Будущее правительства Израиля оказалось в руках политических сил, с которыми основные претенденты на власть не спешат договариваться. После парламентских выборов ни блок Биньямина Нетаньяху, ни оппозиция Гади Айзенкота не получили большинства, а решающую роль в переговорах могут сыграть арабские партии.

По итогам подсчёта голосов сторонники Нетаньяху получили 53 места в Кнессете, оппозиционный блок — 48, а две арабские политические силы — 19. Для формирования правительства необходимо не менее 61 мандата. При этом явка на выборах 27 октября достигла 77,9% — максимального уровня с 1999 года.

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов считает, что смена правительства вряд ли приведёт к пересмотру внешнеполитического курса страны. В беседе с РИА «Новости» он назвал результат голосования победой израильской «партии войны».

«Стратегический курс Израиля не изменится, это касается и внешней политики, и отношения к палестинцам. Может быть, скорректируют риторику — не больше», — полагает эксперт.

Свою роль сыграла и высокая активность арабских избирателей. По оценке израильского политического обозревателя Дмитрия Дубова, многие из них пришли на участки, чтобы не допустить сохранения прежней коалиции. Однако сотрудничество с арабскими партиями остаётся сложным вопросом для обеих основных политических сил. Теперь им придётся искать компромисс или пытаться договориться с политическими противниками.

Тем временем сторонники «Ликуда» заговорили о возможном иностранном вмешательстве в выборы. В партии подозревают Турцию и Катар в финансировании структур, которые помогали привлекать арабских избирателей. Обе страны отвергли обвинения. Израильская служба внутренней безопасности ШАБАК проводит проверку, но доказательств системных нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, пока не представлено.

На фоне коалиционного кризиса появились и сообщения о возможном политическом компромиссе. Телеканал C14 рассказал о предполагаемом плане, по которому Нетаньяху мог бы ещё два года оставаться премьером, а затем уйти из политики в обмен на помилование по уголовным делам. Однако канцелярия президента Ицхака Герцога категорически опровергла эту информацию.

Официальные результаты голосования должны представить Герцогу 4 ноября, а новый состав Кнессета начнёт работу 10 ноября. После консультаций с партиями президент определит, кому поручить формирование кабинета. У выбранного политика будет 28 дней на переговоры с возможностью продления ещё на 14. Если договориться не удастся, Израиль может столкнуться с очередными выборами.