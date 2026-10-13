Танкер Sea Owl I вышел из шведских вод после семи месяцев задержания
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Танкер Sea Owl I после семи месяцев задержания покинул территориальные воды Швеции и направился в Латвию. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.
Судно снялось с якоря вечером в понедельник, 12 октября. Незадолго до этого Транспортное управление королевства отменило действовавший запрет на его эксплуатацию. Таким образом, экипаж получил возможность продолжить плавание.
Sea Owl I находился под ограничениями с марта, когда его остановили у южного побережья Швеции. На протяжении последующих месяцев танкеру не разрешали покидать территорию страны.
Ранее Life.ru сообщал, что шведская береговая охрана взяла Sea Owl I под контроль возле города Треллеборг из-за подозрений в использовании ложного флага. На тот момент 228-метровое судно шло под флагом Коморских Островов и находилось в санкционных списках ряда государств. Впоследствии прокуратура задержала российского капитана танкера, заподозрив его в использовании поддельных документов. В мае шведские власти сообщили о задержании ещё одного члена экипажа, которым, по данным российского посольства, оказался гражданин Грузии. Позднее Транспортное управление Швеции подтвердило, что регистрация Sea Owl I в Экваториальной Гвинее прошла проверку.
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