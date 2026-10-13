Танкер Sea Owl I вышел из шведских вод после семи месяцев задержания

Танкер Sea Owl I после семи месяцев задержания покинул территориальные воды Швеции и направился в Латвию. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Судно снялось с якоря вечером в понедельник, 12 октября. Незадолго до этого Транспортное управление королевства отменило действовавший запрет на его эксплуатацию. Таким образом, экипаж получил возможность продолжить плавание.

Sea Owl I находился под ограничениями с марта, когда его остановили у южного побережья Швеции. На протяжении последующих месяцев танкеру не разрешали покидать территорию страны.