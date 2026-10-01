Тимати ни при чём: СМИ узнали, кто на самом деле отдал миллиард за первый в России Bugatti Mistral

Первый в России Bugatti W16 Mistral, который ранее СМИ приписывали Тимати, на самом деле принадлежит сыну основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Money.

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

По данным канала, автомобиль доставили из Мюнхена через ЕАЭС. Сам гиперкар обошёлся в 670 млн рублей, таможенная пошлина — ещё в 328 млн, а утилизационный сбор составил 4,5 млн рублей. В итоге стоимость машины с платежами превысила миллиард.

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

Источником путаницы могли стать регистрационные знаки «777» с московским кодом «77». Mash Money утверждает, что прежде эти номера действительно принадлежали Тимати, а затем появились на Rolls-Royce Cullinan Алекперова-младшего.