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Опубликовано 1 октября, 11:24

Тимати ни при чём: СМИ узнали, кто на самом деле отдал миллиард за первый в России Bugatti Mistral

Mash: Гиперкар Bugatti за миллиард рублей купил сын Алекперова, а не Тимати

Обложка © Wikipedia / Calreyn88

Обложка © Wikipedia / Calreyn88

Первый в России Bugatti W16 Mistral, который ранее СМИ приписывали Тимати, на самом деле принадлежит сыну основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Money.

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

По данным канала, автомобиль доставили из Мюнхена через ЕАЭС. Сам гиперкар обошёлся в 670 млн рублей, таможенная пошлина — ещё в 328 млн, а утилизационный сбор составил 4,5 млн рублей. В итоге стоимость машины с платежами превысила миллиард.

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

Первый в России Bugatti Mistral. Фото © Telegram / Mash Money

Источником путаницы могли стать регистрационные знаки «777» с московским кодом «77». Mash Money утверждает, что прежде эти номера действительно принадлежали Тимати, а затем появились на Rolls-Royce Cullinan Алекперова-младшего.

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Ранее Life.ru также писал о появлении редчайшего Bugatti W16 Mistral в России, когда автомобиль ещё приписывали Тимати. После этих сообщений Бородин публично раскритиковал рэпера, а тот ответил ему нецензурной репликой. Затем глава ФПБК объявил о подготовке иска о защите чести и достоинства. Адвокат Александр Мугин позднее объяснял, при каких условиях ответ Тимати может повлечь административную ответственность: одного употребления ненормативной лексики для этого недостаточно.

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Милена Скрипальщикова
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