Администрация президента США Дональда Трампа сместила акцент переговоров по Украине на создание новой системы европейской безопасности, которая должна учитывать интересы как Киева, так и Москвы. Такой подход существенно отличается от прежних попыток урегулирования, сосредоточенных на прекращении огня и территориальных вопросах. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Впервые во главу угла поставлен стратегический вопрос общеевропейской безопасности, а не локальные перемирия либо детали тех или иных территориальных разменов», — говорится в публикации.

По оценке издания, новая переговорная повестка открывает возможности для более масштабных договорённостей между Россией и Западом. Москва давно выступает за пересмотр принципов европейской безопасности и предоставление взаимных гарантий. Теперь обсуждать эти вопросы готов и Вашингтон.

Однако подход американской администрации вызывает разногласия среди европейских политиков и украинского руководства. Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что существующую систему безопасности на основе НАТО необходимо укреплять, а не заменять новой. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал переговоры о её изменении опасными.

При этом, как отмечает «Страна», в Европе и на Украине существуют и сторонники нового подхода. Они полагают, что договорённости с участием России могут обеспечить долгосрочные гарантии безопасности и позволить избежать возобновления боевых действий после завершения конфликта.

Подготовка к переговорам уже идёт. 5 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер дистанционно участвовал в консультациях с представителями Украины, НАТО и европейских стран в Брюсселе. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева и будущую архитектуру безопасности Европы. Следующий этап запланирован на 10–11 ноября: в Абу-Даби должны встретиться представители России, США и Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер назвал продуктивными переговоры с Украиной и НАТО в Брюсселе. Американский переговорщик подчеркнул, что Вашингтон стремится найти решения, учитывающие опасения всех сторон и способные предотвратить новые столкновения. В Кремле также заявляли, что гарантии безопасности для России и Украины должны быть взаимными. Этот вопрос станет одной из центральных тем предстоящих консультаций в ОАЭ.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что будущие договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта будут масштабными и затронут всю Европу. По его словам, это будет «очень большое урегулирование». Он также выразил уверенность, что результаты переговоров устроят все заинтересованные стороны.