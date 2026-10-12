Трамп может пойти ещё дальше: В Киеве испугались новых требований Белого дома

В украинских правительственных кругах опасаются, что президент США Дональд Трамп выдвинет Киеву дополнительные требования после договорённостей с Россией о поставках дизельного топлива. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники, отмечая тревогу украинских властей и европейских политиков из-за последних решений Вашингтона.

В Киеве допускают, что уже в ближайшие недели американский лидер усилит давление на Владимира Зеленского. Целью новых требований может стать прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. При этом украинская сторона не исключает дальнейшего ужесточения позиции Белого дома.

Дополнительное беспокойство в Европе вызывает публичный конфликт между Трампом и Зеленским. Президент США открыто высказался за смену украинского руководства, заявив, что стране пора обзавестись новым лидером. Как отмечает Bild, возможное сокращение американской помощи представляет серьёзную опасность для Киева.

На фоне договорённостей по поставкам российского дизеля в США Трамп усилил публичную критику Зеленского. Американский лидер призвал провести выборы на Украине и заявил, что конфликт можно было завершить уже неоднократно. По его словам, у Киева прежде имелись возможности договориться о мире.