Трамп заявил о непричастности к ограничению доступа Киева к Starshield

Американский лидер Дональд Трамп отрицает свою причастность к ограничению доступа Киева к спутниковой системе Starshield. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов о том, кто распорядился отключить Украину от сервиса.

«Я не знаю, кто это сделал, но я к этому не причастен», — сказал республиканец.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские власти не принимали решений об изменении доступа Украины к военной системе спутниковой связи Starshield. Пентагон также не отдавал распоряжений о прекращении предоставления услуг Киеву. При этом компания Starlink сохраняет возможность самостоятельно принимать решения в рамках этих правил. Президент Дональд Трамп утверждал, что не знает, кто распорядился прекратить работу Starlink на Украине. При этом он выразил желание разобраться в ситуации.

Американская газета The Wall Street Journal заявляла, что Илон Маск лично распорядился ограничить работу военной спутниковой системы Starshield для Украины. Как отмечается, предприниматель распорядился установить предел скорости движения оборудования, при превышении которого связь со спутниковой системой прерывалась. В результате некоторые украинские беспилотники фактически лишились возможности выполнять поставленные задачи. Журналист FoxNews одной из причин называет недовольство бизнесмена применением технологий SpaceX в наступательных операциях ВСУ. При этом сам Маск отрицал личную ответственность за введённые ограничения.