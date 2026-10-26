Три поезда «Таврия» задерживаются из-за атаки БПЛА в Воронежской области
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В Воронежской области после атаки беспилотника приостановили движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Причиной стало повреждение контактной сети, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
В результате задерживаются три поезда «Таврия». Состав № 007, следующий из Санкт-Петербурга в Керчь, отстаёт от графика на 3,5 часа, поезд № 092 Москва — Керчь — на три часа. Ещё на 3,5 часа задерживается поезд № 153, курсирующий между Москвой и Ростовом.
В компании предупредили, что продолжительность задержек может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени прибытия по мере поступления новых сведений.
На повреждённом участке уже работают восстановительные бригады.
Ранее Life.ru сообщал об ударе беспилотника по пассажирскому поезду в Воронежской области. В РЖД подтвердили, что на станции Сомово повреждения получил состав № 11, следовавший из Анапы в Москву. Предварительно, травмы получили пять человек. По словам губернатора региона Александра Гусева, на поезд обрушились фрагменты БПЛА, в результате чего двое пассажиров были тяжело ранены.
Атака также привела к повреждению контактной сети и временному прекращению движения между станциями Тресвятская, Сомово, Отрожка и Воронеж. Впоследствии движение составов возобновилось, но 18 поездов по-прежнему выбивались из расписания. Подробности сегодняшней атаки ВСУ на Воронеж собраны в отдельном материале Life.ru.
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