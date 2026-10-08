Тусовки, пушки и облавы: Сын Кашпировского сдал жильё в США бандитам и едва не оказался в тюрьме

Сын знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана продал коттедж в калифорнийском городе Ла-Кинта за 450 тысяч долларов (около 38,2 млн рублей). Пойти на сделку мужчине пришлось из-за опасений за собственную безопасность и страха получить до года тюрьмы: его жильцы оказались вооружёнными нарушителями закона, узнал SHOT.

Постройку с тремя спальнями и двумя ванными комнатами наследник целителя сдавал с 2014 года за 3300 долларов в месяц. Спустя два года туда въехала семья, которая на следующие шесть лет превратила спокойный квартал в эпицентр хаоса. Окружающие непрерывно жаловались шерифам на чужие незарегистрированные машины, автодом с нелегалами и ремонт транспорта прямо на газоне.

В 2018 году конфликт перерос в силовую операцию: власти через суд постановили конфисковать две иномарки — Infiniti и Audi. Прямо во время эвакуации один из находившихся на участке мужчин запрыгнул за руль и попытался скрыться от силовиков, но был задержан после погони. Ещё двоих постояльцев забрали на допрос, а конфискованный транспорт с поддельными номерами позже уничтожили.

Спокойнее в квартале не стало: патрули продолжали регулярно выезжать по адресу из-за шумных ночных гулянок. В 2021 году муниципальный инспектор запросил помощь сразу двух вооружённых помощников шерифа, поскольку жильцы официально числились в базе как особо опасные. Само здание признали непригодным для проживания из-за отключенного за неуплату электричества.

Осознав реальную перспективу стать фигурантом уголовного дела за укрывательство бандитов, Монтана избавился от токсичного актива. Сейчас он вместе со своим сыном Шоном проживает на соседней улице — в основном особняке целителя, который Анатолий Кашпировский приобрел ещё в 2013 году.