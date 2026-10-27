Ушаков объяснил, как Путин нашёл время для переговоров с Финляндией и Норвегией

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с руководителями Финляндии и Норвегии, несмотря на практически полностью расписанную рабочую неделю. Запрос на разговор поступил от европейских лидеров всего за несколько дней до встречи. Подробностями подготовки поделился помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, финская и норвежская стороны обратились с инициативой ещё в конце прошлой недели. Им сразу объяснили, что найти свободное время в расписании российского президента будет непросто.

«Им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя», — рассказал Ушаков.

Причиной стали два масштабных международных мероприятия в Москве. На 27 октября запланирован саммит Форума стран — экспортёров газа, а 28–29 октября состоится саммит «Россия — Африка». Помимо выступлений, у президента предусмотрены многочисленные встречи с зарубежными делегациями.

Тем не менее Путин решил ответить на запрос соседних государств. Возможность для беседы появилась во время подготовки к выступлению на газовом форуме. Именно тогда российский лидер поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.