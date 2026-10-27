Ушаков объяснил, как Путин нашёл время для переговоров с Финляндией и Норвегией
Ушаков: Путин нашёл время для лидеров Финляндии и Норвегии при плотном графике
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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с руководителями Финляндии и Норвегии, несмотря на практически полностью расписанную рабочую неделю. Запрос на разговор поступил от европейских лидеров всего за несколько дней до встречи. Подробностями подготовки поделился помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам представителя Кремля, финская и норвежская стороны обратились с инициативой ещё в конце прошлой недели. Им сразу объяснили, что найти свободное время в расписании российского президента будет непросто.
«Им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя», — рассказал Ушаков.
Причиной стали два масштабных международных мероприятия в Москве. На 27 октября запланирован саммит Форума стран — экспортёров газа, а 28–29 октября состоится саммит «Россия — Африка». Помимо выступлений, у президента предусмотрены многочисленные встречи с зарубежными делегациями.
Тем не менее Путин решил ответить на запрос соседних государств. Возможность для беседы появилась во время подготовки к выступлению на газовом форуме. Именно тогда российский лидер поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Напомним, 20 октября Стубб и Стёре провели в Осло консультации с Зеленским и представителями американской администрации. На следующий день спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в Норвегию и обсудил итоги переговоров со Стёре. Уже 27 октября финский президент и норвежский премьер по собственной инициативе созвонились с российским лидером. Во время беседы Путин подчеркнул, что долгосрочный мир на Украине возможен только при полном учёте законных интересов России.
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