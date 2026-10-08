Британская газета Daily Express назвала «ужасающим предупреждением» заявление Кремля о возможном размещении ядерного оружия НАТО в Литве. Издание обратило внимание на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости ответных мер для обеспечения безопасности страны.

«Москва выступила с ужасающим предупреждением из-за нового ядерного плана НАТО», — говорится в заголовке публикации.

Поводом для реакции стало намерение Вильнюса отменить конституционный запрет на размещение оружия массового уничтожения. Песков предупредил, что появление подобного вооружения у российских границ станет очередным шагом к эскалации напряжённости в Европе.

Представитель Кремля также обратил внимание на перспективу расширения американской военной инфраструктуры в Прибалтике. По его словам, подобные действия не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте. В Москве подчеркнули, что Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.