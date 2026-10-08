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Регион
Опубликовано 8 октября, 09:55

«Ужасающее предупреждение»: В Британии встревожились после слов Кремля о Литве

Daily Express назвала предупреждение Пескова Литве «ужасающим»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Британская газета Daily Express назвала «ужасающим предупреждением» заявление Кремля о возможном размещении ядерного оружия НАТО в Литве. Издание обратило внимание на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости ответных мер для обеспечения безопасности страны.

«Москва выступила с ужасающим предупреждением из-за нового ядерного плана НАТО», — говорится в заголовке публикации.

Поводом для реакции стало намерение Вильнюса отменить конституционный запрет на размещение оружия массового уничтожения. Песков предупредил, что появление подобного вооружения у российских границ станет очередным шагом к эскалации напряжённости в Европе.

Представитель Кремля также обратил внимание на перспективу расширения американской военной инфраструктуры в Прибалтике. По его словам, подобные действия не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте. В Москве подчеркнули, что Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.

«Будем реагировать»: В Госдуме ответили на планы Литвы разместить ядерное оружие
«Будем реагировать»: В Госдуме ответили на планы Литвы разместить ядерное оружие

Ранее Life.ru сообщал о поддержке Сеймом Литвы инициативы по изменению Конституции 22 сентября. Тогда за неё выступили 99 парламентариев. Уже 6 октября поправку одобрили повторно — 106 голосами. Окончательное рассмотрение назначено на 12 января 2027 года. Параллельно Дональд Трамп согласился рассмотреть предложение Вильнюса о создании постоянной военной базы США. Американский президент пока не объявлял решения по этому вопросу.

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Милена Скрипальщикова
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