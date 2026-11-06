В Израиле растёт тревога из-за стремительных перемен в отношениях с США, которые десятилетиями оставались главным союзником еврейского государства. Бывший израильский дипломат Джош Красна назвал происходящее «невообразимой паникой». Об этом пишет The Wall Street Journal.

«В Израиле царит невообразимая паника», — заявил Красна, занимающий должность старшего научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете.

По словам эксперта, израильтяне привыкли считать американскую поддержку чем-то неизменным. Однако теперь прежняя уверенность в том, что Вашингтон всегда будет стоять на стороне Израиля, оказалась под вопросом.

Одной из причин беспокойства стали результаты промежуточных выборов в США. Демократы обеспечили себе большинство в обеих палатах Конгресса, новый состав которого начнёт работу в январе 2027 года. Среди избранных политиков есть противники прежних масштабов помощи Израилю. При этом необходимость пересмотра отношений обсуждают и некоторые республиканцы.

Дополнительным сигналом стало недавнее заявление Дональда Трампа о прекращении ежегодных выплат Израилю примерно на четыре миллиарда долларов. Президент США утверждает, что договорился об этом с Биньямином Нетаньяху. Однако механизм прекращения финансирования пока неясен: действующее соглашение предусматривает американскую военную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов ежегодно до 2028 года.

Как отмечает WSJ, Израиль и раньше готовился к постепенному сокращению зависимости от Вашингтона. Но теперь перемены в американской политике происходят значительно быстрее, чем рассчитывали в еврейском государстве.