Германия уже четыре года уклоняется от сотрудничества с Россией по делу о подрыве «Северных потоков», что ставит под сомнение объективность немецкого расследования. Об этом заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, Берлин отказывается взаимодействовать с Москвой с момента диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Любинский считает, что немецкие власти тем самым нарушают международные обязательства по оказанию правовой помощи в уголовных делах, а также положения антитеррористических конвенций.

«Поэтому говорить о беспристрастности германских органов юстиции и выводов следствия весьма сложно», — указал замминистра.

Любинский также напомнил, что предложение России и ряда других государств провести независимое международное расследование под эгидой ООН было отвергнуто. Москва настаивала на открытом разбирательстве, которое позволило бы установить все обстоятельства произошедшего.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Сейчас в Гамбурге идёт судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, которого немецкая прокуратура обвиняет в организации диверсии.