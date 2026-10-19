В Набережных Челнах планируют построить дата-центр за 15 млрд рублей

В Набережных Челнах собираются построить крупный центр обработки данных (ЦОД), на который потребуется около 15 миллиардов рублей. Он будет рассчитан на 2400 серверных стоек, однако реализовать проект планируют поэтапно. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель площадки ИТ-парка Татарстана в этом городе Айрат Сагдеев.

В первую очередь войдут 800 стоек. Сейчас для будущего комплекса подыскивают земельный участок. Часть расходов рассчитывают покрыть за счёт федерального бюджета. Речь идёт о трёх миллиардах рублей, которые пока только планируют привлечь.

По задумке новый ЦОД должен обеспечить промышленным предприятиям Закамья собственную инфраструктуру для хранения и обработки информации. Сагдеев считает, что объект поможет укрепить технологическую независимость местных компаний.

У Татарстана уже есть опыт реализации подобных проектов. В 2024 году в Иннополисе открыли первую очередь дата-центра дочерней структуры «Росатома» на тысячу стоек. Проект предусматривает расширение до двух тысяч стойко-мест, общую мощность 16 МВт и площадь более 23 тысяч квадратных метров.