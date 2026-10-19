В Набережных Челнах планируют построить дата-центр за 15 млрд рублей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Набережных Челнах собираются построить крупный центр обработки данных (ЦОД), на который потребуется около 15 миллиардов рублей. Он будет рассчитан на 2400 серверных стоек, однако реализовать проект планируют поэтапно. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель площадки ИТ-парка Татарстана в этом городе Айрат Сагдеев.
В первую очередь войдут 800 стоек. Сейчас для будущего комплекса подыскивают земельный участок. Часть расходов рассчитывают покрыть за счёт федерального бюджета. Речь идёт о трёх миллиардах рублей, которые пока только планируют привлечь.
По задумке новый ЦОД должен обеспечить промышленным предприятиям Закамья собственную инфраструктуру для хранения и обработки информации. Сагдеев считает, что объект поможет укрепить технологическую независимость местных компаний.
У Татарстана уже есть опыт реализации подобных проектов. В 2024 году в Иннополисе открыли первую очередь дата-центра дочерней структуры «Росатома» на тысячу стоек. Проект предусматривает расширение до двух тысяч стойко-мест, общую мощность 16 МВт и площадь более 23 тысяч квадратных метров.
Ранее Life.ru рассказывал о нехватке свободных электрических мощностей в Москве, которая сдерживает строительство новых дата-центров. На этом фоне депутат Госдумы Александр Ивачев предложил стимулировать размещение ЦОДов на востоке страны налоговыми льготами и специальными тарифами на электроэнергию. Отдельное внимание уделяется безопасности таких объектов: глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о переговорах с Минобороны по их защите от беспилотников. Кроме того, в «Ростелекоме» выступили за создание резервных «ЦОДов судного дня», способных восстановить цифровые сервисы после серьёзных сбоев.
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