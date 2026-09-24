В Нидерландах задержали трёх подростков после угроз нападений на школы

Трёх подростков в возрасте от 16 до 18 лет задержали в Нидерландах после серии угроз в адрес школ в Роттердаме и Влардингене. Об этом сообщает De Telegraaf.

Последний инцидент произошёл 24 сентября во Влардингене. После сообщения об угрозе к средней школе прибыли вооружённые полицейские в бронежилетах. Учеников досматривали на входе, а правоохранители обследовали территорию.

Непосредственной угрозы полиция не обнаружила, после чего усиленные меры свернули. Позднее правоохранители задержали 17-летнего жителя соседнего Схидама. Его возможную причастность к угрозам сейчас устанавливают.

Днём ранее во Влардингене задержали ещё одного молодого человека — 18-летнего юношу, которого подозревают в угрозах другому учебному заведению.

Третий эпизод произошёл в Роттердаме. Там под стражу попал 16-летний подросток после сообщения о якобы заложенной в школе бомбе. При проверке взрывного устройства не обнаружили. Правоохранители выясняют, могут ли эти случаи быть связаны между собой.