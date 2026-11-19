Лучшие политические кампании 2026 года определили на юбилейной церемонии премии «Гамбургский счёт» в Национальном центре «Россия». Награды получили представители федеральной и региональной политики, главы субъектов, мэры и участники избирательных кампаний. Среди лауреатов — Дмитрий Махонин, Юрий Шалабаев, Михаил Дегтярёв и Геннадий Зюганов.

Десятая церемония вручения премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) состоялась 18 ноября в рамках форума «Дни PR-26». Конкурсная программа, по оценке организаторов, стала самой насыщенной за всю историю проекта. Эксперты оценивали результативность, технологичность и креативность политических кампаний, а также новые подходы к взаимодействию с избирателями.

РАСО назвала лауреатов политической премии «Гамбургский счёт» за 2026 год. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин. Его послание зачитал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. Глава государства поздравил РАСО с 35-летием и отдельно отметил вклад ассоциации в развитие стандартов ответственной публичной коммуникации, подготовку специалистов и укрепление сотрудничества с коллегами из стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

«Ассоциация помогает своим участникам выстраивать открытый, доверительный диалог между государством, обществом, бизнесом и средствами массовой информации, создавать эффективные партнерства», — говорится в приветствии Путина.

Поздравления также направил председатель правительства Михаил Мишустин. Он обратил внимание на участие РАСО в разработке профессиональных и этических стандартов, совершенствовании образовательных программ и механизмов экспертной оценки, а также в повышении качества коммуникационных услуг.

Лучшие губернаторы, мэры и региональные кампании

Одной из главных наград стал титул «Губернатор года», который организаторы присудили главе Пермского края Дмитрию Махонину. Лучшей кампанией действующего губернатора признали кампанию Артёма Здунова в Мордовии, а среди временно исполнявших обязанности глав регионов отметили Александра Шуваева из Белгородской области. В номинации для губернаторских кампаний кандидатов от оппозиционных партий награду решили не присуждать.

РАСО назвала лауреатов политической премии «Гамбургский счёт» за 2026 год. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

На муниципальном уровне «Мэром года» стал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Специальный приз за уникальные форматы прямого общения с избирателями получил Сергей Верещагин из Красноярска.

Среди муниципальных кампаний партии власти лучшей признали работу на выборах в городской совет депутатов Калининграда. В категории оппозиционных парламентских партий победили «Новые люди» с кампанией в Петрозаводский городской совет, а среди непарламентских — «Коммунисты России» с выборами в Саратовскую городскую думу.

На региональном уровне лучшей кампанией партии власти по выборам в парламент отметили Санкт-Петербург. Среди оппозиционных парламентских партий награду получила КПРФ за кампанию в Вологодской области, а среди непарламентских — партия «Зелёные» за работу в Петербурге.

Отдельные награды присудили Камчатскому краю за лучшую динамику рейтинга и Свердловской области за применение технологий социальной архитектуры.

Среди кандидатов в одномандатных округах регионального уровня отметили Игоря Брынцалова из Московской области, представлявшего партию власти, Игоря Арбузова от ЛДПР в Пермском крае и Ларису Самодаеву от «Партии пенсионеров» в Астраханской области.

Кто получил премии за кампании в Госдуму

На федеральном уровне жюри выделило трёх кандидатов, участвовавших в выборах Государственной думы IX созыва.

Лучшую кампанию кандидата от партии власти в одномандатном округе провёл, по оценке организаторов, Илья Леонтьев — Томский округ № 180. Среди представителей оппозиционных парламентских партий награду получил Александр Аксёненко от «Справедливой России», баллотировавшийся по Искитимскому округу № 139. Лучшим кандидатом-самовыдвиженцем признали Сергея Курбатова, представлявшего Липецкий округ № 115.

Специальную премию «Сапожник в сапогах» вручили Елене Пановой. В категории лучшей книги по политическим технологиям в материалах организаторов указаны Павел Склянчук и Валентин Бианки.

Специальные награды получили Дегтярёв, Зюганов и главы регионов

Значительную часть юбилейной церемонии посвятили специальным номинациям, связанным не только с выборами, но и с общественными проектами, коммуникациями и политической работой.

За эффективное продвижение повестки перемен отметили Егора Ковальчука из Брянской области. Главу Пензенской области Олега Мельниченко наградили за лучшую линейку проектов социальной архитектуры, а губернатора ХМАО — Югры Руслана Кухарука — за принципиальность в вопросах миграционной политики.

Глава Омской области Виталий Хоценко получил награду за эталонную коммуникацию на федеральном и международном уровнях. За лучшее использование технологий социальной архитектуры отметили Севастополь, а Московская область получила специальный приз за объединение избирательных кампаний разных уровней.

РАСО назвала лауреатов политической премии «Гамбургский счёт» за 2026 год. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

Награду за лучшее представительство партии на дебатах присудили Александру Хуруджи. За «мягкую посадку в сложном округе» отметили Олега Новицкого, а за волевую победу в сложной обстановке — Олега Смолина.

Отдельный приз за комплексную кампанию в сложном регионе получили Михаил Евраев, Анатолий Лисицын и Артём Молчанов.

Министра спорта Михаила Дегтярёва наградили за успешную операцию по возвращению российских спортсменов на международную арену. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову присудили премию за многолетний вклад в политическую стабильность России.

Минченко назвал главную особенность политического сезона

Президент РАСО Евгений Минченко отметил, что современные политические коммуникации становятся всё менее предсказуемыми. Среди заметных тенденций сезона оказались новые каналы общения с избирателями, приход в политику представителей неполитических профессий, использование правовых механизмов для ужесточения политических режимов и растущий запрос на гуманизм.

В международных проектах эксперты также выделили локальные референдумы в США против строительства центров обработки данных. По словам Минченко, многие процессы, наблюдаемые в российской политике, имеют прямые параллели с зарубежными событиями.

Глава РАСО подчеркнул, что премия не ограничивается заявками самих участников. Лауреатов определяет экспертное сообщество, а в юбилейном сезоне к вручению наград впервые привлекли победителей прошлых лет.

«Мы выбираем тех, кого действительно считаем лучшими, и именно поэтому все те, кто сегодня будут награждены, они действительно этого достойны», — сказал Минченко.

Всего перед церемонией прошли два дня онлайн-защит российских проектов и один день защиты зарубежных. Организаторы подчеркнули, что представленные кампании стали одним из наиболее сильных собраний работ за десять лет существования премии.

Искусственный интеллект и новые политтехнологии обсудили на форуме

Деловая программа «Дней PR-26» включала две пленарные сессии. Первая была посвящена будущему коммуникаций в 2040-х и 2060-х годах и влиянию искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологий на общество, политику и средства массовой информации.

Во время второй сессии — «Тренды политических и социальных технологий» — представители партий, государства и консалтинга обсудили конкуренцию за внимание граждан, усиление роли жёсткой силы, кризис электоральных демократий и применение искусственного интеллекта в политике.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов предупредил, что скорость развития ИИ пока не до конца осмыслена. В качестве примера он привёл опыт политической кампании в Сербии, где студенты использовали цифровые инструменты для широкого эмоционального воздействия на разные группы общества.

«Молодая энергия, чувство справедливости и новые технологии — с одной стороны, а с другой стороны — проверенные, абсолютно проверенные полевые технологии, которые для каждого из нас известны», — отметил сенатор.

По мнению Перминова, для сохранения самостоятельности политических систем необходимо развивать собственные алгоритмы, независимую проверку цифрового контента, защиту от внешнего влияния и инженерное образование.

При этом сенатор обратил внимание и на повседневные ожидания избирателей. По его словам, людям недостаточно обещаний о будущем: они хотят видеть конкретные результаты уже сейчас — чистые улицы, своевременную выплату зарплат и контроль над ценами.

Форум собрал представителей органов власти, политических партий, экспертного сообщества, бизнеса, медиа и образовательных организаций. Организаторы связали итоги конкурса с общим запросом на практический результат и более прямое взаимодействие политиков с гражданами.