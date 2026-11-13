В Твери 13 ноября простились с восемью военными лётчиками, погибшими при крушении самолёта Ан-22 «Антей» в Ивановской области в декабре 2025 года. Траурная церемония прошла во Дворце культуры «Химволокно». Соболезнования семьям военнослужащих направил губернатор Тверской области Виталий Королёв, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Нет слов, способных измерить эту утрату, нет утешения, которое могло бы заполнить пустоту в ваших сердцах», — говорится в обращении главы региона.

Погибший экипаж считался одним из лучших в российской военно-транспортной авиации. Им командовал майор Сергей Шмаков. Вместе с ним на борту находились капитаны Дмитрий Яценко, Кирилл Вакуленко, Игорь Беляков, Роман Коротков и Алексей Тыкшеев, старший лейтенант Алексей Дорофеев и старший прапорщик Игорь Ишханов.

Все восемь военнослужащих были опытными авиаторами с сотнями часов налёта. Они выполняли боевые задачи, участвовали в сложных военных операциях и имели высокие государственные награды. Их самолёт был приписан к тверскому аэродрому Мигалово, где базируются подразделения военно-транспортной авиации.

Королёв подчеркнул, что память о погибших сохранится не только в истории Тверской области, но и всей страны. По словам губернатора, их служба станет примером для будущих поколений российских офицеров. Он также передал слова поддержки родным и близким экипажа от себя лично и членов регионального правительства.

Трагедия произошла 9 декабря 2025 года. Ан-22 выполнял испытательный облёт после ремонта, когда потерпел крушение возле Уводьского водохранилища в Ивановской области. Самолёт упал в безлюдной местности, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений в населённых пунктах.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после гибели экипажа Ан-22. Военные следователи начали проверку по статье о нарушении правил подготовки к полётам. Позднее обломки самолёта обнаружили на глубине около пяти метров, примерно в 150 метрах от берега водохранилища неподалёку от деревни Иванково. Поисковые работы сопровождались установкой специальных заграждений для предотвращения возможной утечки авиационного топлива.

В ходе расследования спасатели обнаружили бортовой самописец разбившегося «Антея». А спустя несколько дней в Сети появилось видео последних мгновений полёта. На кадрах было видно, как воздушное судно начало разрушаться ещё в воздухе. Причины катастрофы устанавливались в рамках уголовного расследования.