Так называемый «Марш независимости», который накануне прошёл в Варшаве, собрал от 250 тысяч до полумиллиона человек и стал одной из самых массовых акций польских националистов за последние годы. Такие оценки приводят разные источники после завершения шествия: организаторы говорили о 500 тысячах участников, а столичный Центр безопасности — о 250 тысячах.

В Варшаве насчитали до полумиллиона участников марша националистов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ operator.pg, michaelfrycz, ultras_polska_

Таким образом, даже по минимальной оценке речь идёт о гигантской мобилизации для акции, которая формально проходит под патриотическими лозунгами ко Дню независимости Польши, но фактически давно превратилась в крупнейшую площадку ультраправых сил в стране. В этом году марш прошёл под лозунгом «Поляк — хозяин в Польше», а среди транспарантов были и откровенно жёсткие антииммигрантские и антиправительственные лозунги.

Как уже писал Life.ru, в шествии участвовал президент Польши Кароль Навроцкий. Вместе с представителями националистических организаций, католическими активистами и сторонниками правых движений он прошёл по улицам Варшавы от площади Романа Дмовского в сторону Национального стадиона. При этом сам премьер Дональд Туск на акцию не пришёл, ограничившись призывом к единству по случаю национального праздника.

Особое внимание к маршу в этом году было приковано не только из-за политического контекста, но и из-за его масштаба. Польская полиция и городские службы заранее усилили меры безопасности, опасаясь провокаций и беспорядков. В итоге, по данным варшавской полиции, обошлось без крупных инцидентов, хотя правоохранители задержали более 60 человек. Часть из них подозревают в хранении наркотиков, ещё у 86 участников обнаружили пиротехнические средства, использование которых на подобных акциях было запрещено. Кроме того, один мужчина был задержан после того, как бросил сигнальную ракету в сотрудницу полиции.

Власти Варшавы в целом признали, что марш прошёл спокойнее, чем опасались многие наблюдатели. Однако сама численность акции стала главным политическим итогом дня. Массовость шествия в Польше связывают в том числе с ростом антииммигрантских настроений и раздражением части общества политикой правительства Туска. На этом фоне марш, который раньше воспринимался как ежегодная демонстрация правых активистов, всё больше превращается в индикатор реального влияния националистической повестки в стране.

Примечательно, что нынешняя демонстрация заметно превзошла по масштабу прошлогоднюю. Если в 2025-м, по разным оценкам, на улицы Варшавы вышли около 100–150 тысяч человек, то теперь счёт пошёл уже на сотни тысяч. Это позволяет правым силам заявлять о себе не просто как об уличном движении, а как о мощной политической среде, способной собирать в столице одну из крупнейших демонстраций в Европе.