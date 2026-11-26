В Вологде планируют возбудить ряд уголовных дел о халатности и убийстве после трагедии в многодетной семье, где пятилетняя девочка умерла от истощения, а её семилетний брат попал в реанимацию. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр региональной безопасности Вологодской области Константин Закутаев.

По словам чиновника, сразу после получения информации о происшествии власти организовали эвакуацию детей. Сейчас решается вопрос о задержании.

Дело находится на личном контроле руководителей региональных управлений МВД и Следственного комитета. К работе подключены все профильные службы.

Региональное управление СК уже сообщило о возбуждении уголовных дел об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.