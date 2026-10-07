«Ваши победы — победы России»: В Госдуме и Совфеде поздравили Путина с днём рождения

Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко поздравили Владимира Путина с днём рождения. Руководители обеих палат парламента отметили личные качества и роль президента в развитии страны.

Матвиенко пожелала президенту крепкого здоровья и сил. Она отдельно выделила его трудоспособность, чувство ответственности за государство и отношение к людям. По словам председателя Совфеда, именно эти качества обеспечивают поддержку инициатив российского лидера среди граждан.

Володин построил своё обращение вокруг тезиса о сильной и самостоятельной России. Он заявил, что после прихода Путина к власти в 2000 году страна, по его оценке, смогла преодолеть угрозу разрушения, укрепить государственность и вернуть международный авторитет. Спикер Госдумы также связал способность РФ справляться с нынешними вызовами с созданными за прошедшие годы политической и экономической системами.

Отдельно Володин напомнил слова президента о том, что Россия может существовать только как сильная самостоятельная держава. Завершая поздравление, он пожелал Путину реализации намеченных планов.

«Владимир Владимирович, поздравляем вас. Вы посвятили себя нашей стране! Пусть сбудутся все Ваши мечты, реализуются Ваши планы. Ваши победы — победы России» — подытожил он своё обращение в телеграм-канале