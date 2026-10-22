Вэнс заявил о согласии России и Украины вернуться к мирным переговорам

Россия и Украина согласились вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта. По крайней мере, именно из этого сейчас исходит Вашингтон. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами в Цинциннати, штат Огайо.

«Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров. Причина, по которой нам не удавалось заключить сделку о мире, состоит в том, что их позиции слишком расходились по некоторым вопросам, касающимся переговоров», — сказал американский политик.

По словам Вэнса, именно серьёзные разногласия между Москвой и Киевом до сих пор мешали заключению мирного соглашения. При этом вице-президент не уточнил, удалось ли сторонам сблизить позиции по спорным вопросам и какие уступки они готовы обсуждать.

Заявление прозвучало на фоне подготовки возможного нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины. В Кремле ранее подтвердили принципиальную готовность Москвы возобновить диалог в таком формате в десятых числах ноября.

Договорённость о возобновлении контактов обсуждалась 21 октября во время переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, предполагается встреча переговорных групп на экспертном уровне. Одной из её тем могут стать вопросы безопасности России и Украины после завершения конфликта. В качестве основной площадки сейчас рассматривается Абу-Даби.