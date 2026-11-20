Политический аналитик Саманта де Бендерн призвала страны Евросоюза отказаться от участия в саммите G20, если на нём будет присутствовать президент России Владимир Путин. Свою позицию она озвучила в эфире французского телеканала LCP.

По мнению эксперта, европейским государствам в таком случае не следует направлять на встречу своих представителей. Де Бендерн предложила придерживаться так называемой политики пустого стула — демонстративного отказа от участия в мероприятии.

«Мы не можем направлять туда никого в качестве представителя. И здесь я считаю, что политика пустого стула должна быть действительно политикой пустого стула», — заявила аналитик.