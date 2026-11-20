Во Франции предложили ЕС бойкотировать саммит G20 с участием Путина
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Политический аналитик Саманта де Бендерн призвала страны Евросоюза отказаться от участия в саммите G20, если на нём будет присутствовать президент России Владимир Путин. Свою позицию она озвучила в эфире французского телеканала LCP.
По мнению эксперта, европейским государствам в таком случае не следует направлять на встречу своих представителей. Де Бендерн предложила придерживаться так называемой политики пустого стула — демонстративного отказа от участия в мероприятии.
«Мы не можем направлять туда никого в качестве представителя. И здесь я считаю, что политика пустого стула должна быть действительно политикой пустого стула», — заявила аналитик.
Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина принять участие во встрече, однако вопрос о личном присутствии российского лидера пока остаётся открытым.
Ранее Life.ru сообщал о начале формирования российской делегации для участия в саммите G20. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев 15 ноября подтвердил, что подготовка уже ведётся, однако имя руководителя делегации пока не объявлено. При этом вопрос о личной поездке Владимира Путина в США остаётся открытым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что решение будет зависеть от множества обстоятельств. Он также не исключил, что на него могут повлиять результаты переговоров Путина с Дональдом Трампом в Китае. А помощник российского лидера Юрий Ушаков предупредил, что окончательный ответ вряд ли появится в ближайшие два дня.