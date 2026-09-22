Водитель «Газели» подогнал авто под окна горящего ТЦ в Стерлитамаке и спас людей
Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана
В Стерлитамаке 22-летний водитель «Газели» Даниил помог двум девушкам выбраться из горящего торгового центра «Солнечный». Он подогнал автомобиль к зданию, чтобы установленная на крыше фургона лестница достала до третьего этажа.
Молодой человек приехал на разгрузку в магазин напротив и заметил дым. Возле ТЦ мужчины пытались помочь людям с помощью лестниц, но до окна, откуда звали на помощь две девушки, дотянуться не получалось. Тогда водитель предложил использовать свою машину.
Несколько мужчин забрались на крышу «Газели» и удерживали лестницу, пока девушки спускались. По словам Даниила, одна из спасённых надышалась дымом и нуждалась в помощи медиков. Вторая не пострадала.
«Я рад, что мы успели вовремя. Буквально через одну-две минуты после их спасения из этого окна уже показались языки пламени. Ещё чуть-чуть — и было бы уже поздно», — отметил собеседник RT.
Напомним, 22 сентября пожар начался на втором этаже четырёхэтажного здания ТЦ «Солнечный». Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на площади 2100 квадратных метров. По данным МЧС, погибли четыре человека, ещё пять пострадали.
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