Водитель «Газели» подогнал авто под окна горящего ТЦ в Стерлитамаке и спас людей

В Стерлитамаке 22-летний водитель «Газели» Даниил помог двум девушкам выбраться из горящего торгового центра «Солнечный». Он подогнал автомобиль к зданию, чтобы установленная на крыше фургона лестница достала до третьего этажа.

Молодой человек приехал на разгрузку в магазин напротив и заметил дым. Возле ТЦ мужчины пытались помочь людям с помощью лестниц, но до окна, откуда звали на помощь две девушки, дотянуться не получалось. Тогда водитель предложил использовать свою машину.

Несколько мужчин забрались на крышу «Газели» и удерживали лестницу, пока девушки спускались. По словам Даниила, одна из спасённых надышалась дымом и нуждалась в помощи медиков. Вторая не пострадала.

«Я рад, что мы успели вовремя. Буквально через одну-две минуты после их спасения из этого окна уже показались языки пламени. Ещё чуть-чуть — и было бы уже поздно», — отметил собеседник RT.