Бывший британский дипломат Иэн Прауд раскритиковал визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, обвинив его в пренебрежении национальными интересами Германии. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

«Мерц — самый непопулярный федеральный канцлер Германии за всю историю. Он не понимает, в чём заключаются национальные интересы его страны», — написал Прауд.

По мнению дипломата, решения канцлера продиктованы прежде всего стремлением сохранить собственные позиции. Он подчеркнул, что Мерца волнуют исключительно собственные потребности и «политическое выживание». Критика Прауда коснулась и других европейских руководителей. По его оценке, в Европе нет ни одного лидера, который ставил бы интересы своих граждан на первое место.