«Волнует выживание»: В Британии жёстко прошлись по Мерцу после визита в Киев втихаря
Дипломат Прауд назвал Мерца самым непопулярным политиком ФРГ после визита в Киев
Мерц и Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Бывший британский дипломат Иэн Прауд раскритиковал визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, обвинив его в пренебрежении национальными интересами Германии. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.
«Мерц — самый непопулярный федеральный канцлер Германии за всю историю. Он не понимает, в чём заключаются национальные интересы его страны», — написал Прауд.
По мнению дипломата, решения канцлера продиктованы прежде всего стремлением сохранить собственные позиции. Он подчеркнул, что Мерца волнуют исключительно собственные потребности и «политическое выживание». Критика Прауда коснулась и других европейских руководителей. По его оценке, в Европе нет ни одного лидера, который ставил бы интересы своих граждан на первое место.
Накануне канцлер ФРГ внезапно приехал в Киев, где выступил против позиции немцев, не поддерживающих помощь Украине. Мерц также заверил, что Берлин выделил Киеву ещё один миллиард евро на оружие, а также 350 миллионов на ремонт энергетики. А ещё он обратился к Путину и призвал к переговорам после прекращения огня.
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