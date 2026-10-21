«Всё время без него»: Ушаков рассказал о переговорах Москвы без Зеленского

Москва не проводила прямых переговоров с Владимиром Зеленским в ходе последних дипломатических контактов по урегулированию украинского конфликта. Все обсуждения и достигнутые ранее договорённости проходили без его личного участия. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У нас с Зеленским не было контактов. То, о чём мы когда-то договаривались, это было всё время без него», — пояснил представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что для завершения конфликта Владимиру Путину и Зеленскому необязательно совместно подписывать мирные документы. По мнению американского лидера, стороны могут прийти к урегулированию и другим способом. Ранее Трамп уже допускал достижение договорённостей без личного участия Зеленского, усомнившись в его заинтересованности в заключении соглашения.

При этом отсутствие прямых контактов Москвы с Зеленским не означает, что украинский политик полностью исключён из дипломатического процесса. Так, 20 октября он участвовал в переговорах с американской делегацией в Осло. Подготовленные по итогам встречи предложения спецпосланник США Стив Уиткофф намерен представить российскому руководству.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Путин провёл переговоры с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась три часа десять минут. Ушаков охарактеризовал разговор как конструктивный и доверительный, отметив, что стороны общались как в официальной, так и в неформальной обстановке.

Позднее 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, подготовку которого начали за два дня до этого. По словам Ушакова, американский президент лично добивался контакта с российским лидером и даже скорректировал свой график. В результате стороны согласовали время беседы с учётом поездки Путина в Туркменистан и разницы часовых поясов.