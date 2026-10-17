Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 05:12

ВСУ вынуждены отводить силы под Славянск и Краматорск

Обложка © Генштаб ВСУ

Обложка © Генштаб ВСУ

Вооружённые силы Украины начали отвод уцелевших сил к Славянску и Краматорску на фоне освобождения Алексеево-Дружковки и Доброполья в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Речь о тех силах, которые уцелели», — приводит агентство слова собеседника.

Минобороны РФ показало кадры из освобождённого Доброполья
Минобороны РФ показало кадры из освобождённого Доброполья

Об освобождении Доброполья начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 16 октября. Верховный главнокомандующий поздравил с этим достижением военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и попросил беречь себя. Также российский президент высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки. По словам Путина, это приблизит завершение боёв в Донбассе.

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar