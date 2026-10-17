ВСУ вынуждены отводить силы под Славянск и Краматорск

Вооружённые силы Украины начали отвод уцелевших сил к Славянску и Краматорску на фоне освобождения Алексеево-Дружковки и Доброполья в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Речь о тех силах, которые уцелели», — приводит агентство слова собеседника.