ВСУ вынуждены отводить силы под Славянск и Краматорск
Обложка © Генштаб ВСУ
Вооружённые силы Украины начали отвод уцелевших сил к Славянску и Краматорску на фоне освобождения Алексеево-Дружковки и Доброполья в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Речь о тех силах, которые уцелели», — приводит агентство слова собеседника.
Об освобождении Доброполья начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 16 октября. Верховный главнокомандующий поздравил с этим достижением военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и попросил беречь себя. Также российский президент высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки. По словам Путина, это приблизит завершение боёв в Донбассе.
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