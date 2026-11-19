«Второе дыхание»: Герой СВО Порошин оценил вклад Путина в развитие артиллерии
Герой СВО Порошин: Поддержка Путина дала российской артиллерии новые возможности
Обложка © Программа «Время героев»
Решения президента России Владимира Путина и поддержка государства дали отечественной артиллерии новые возможности и серьёзное преимущество на поле боя. Такую оценку дал кавалер ордена Мужества, участник СВО и выпускник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин, комментируя развитие этого рода войск в День ракетных войск и артиллерии.
«Решения Президента Владимира Путина и внимание государства вернули отечественной артиллерии силу – модернизацию, новые возможности, второе дыхание. Наши бойцы получили серьезное преимущество на поле боя», — считает Порошин.
По его словам, артиллерийская школа готовит не только профессиональных военных, но и людей, способных принимать ответственные решения и управлять коллективом в сложных условиях. Особенно важны выдержка, точность и слаженность расчётов, поскольку от этих качеств зависят выполнение боевых задач и жизни сослуживцев.
«Я не понаслышке знаю цену этой тяжелой, почти ювелирной работы под огнем», — подчеркнул он.
Порошин также призвал сохранять память о подвигах артиллеристов разных поколений. По его мнению, важно передавать молодёжи уважение к военной профессии и рассказывать о людях, которые выполняют боевые задачи сегодня.
Сам Порошин окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию и за годы службы прошёл путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Он награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. После участия в первом потоке программы «Время героев» продолжил карьеру на государственной службе. В ноябре 2026 года его назначили заместителем директора департамента водных ресурсов Минприроды — начальником отдела сохранения озера Байкал.
Ранее Life.ru сообщал о переходе российских ракетных войск и артиллерии на новую разведывательно-огневую систему. По данным Минобороны, она объединяет разведку, управление, огневые средства и обеспечение, позволяя быстрее передавать информацию о целях артиллерийским подразделениям. Одновременно меняется и подготовка специалистов. В Михайловской артиллерийской академии обновили образовательные программы с учётом боевого опыта и развития беспилотных технологий. Кроме того, 15 ноября стало известно, что на третий поток программы «Время героев» за неделю подали более 15 тысяч заявок. Новый набор ориентирован на участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования.
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