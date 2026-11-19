Решения президента России Владимира Путина и поддержка государства дали отечественной артиллерии новые возможности и серьёзное преимущество на поле боя. Такую оценку дал кавалер ордена Мужества, участник СВО и выпускник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин, комментируя развитие этого рода войск в День ракетных войск и артиллерии.

«Решения Президента Владимира Путина и внимание государства вернули отечественной артиллерии силу – модернизацию, новые возможности, второе дыхание. Наши бойцы получили серьезное преимущество на поле боя», — считает Порошин.

По его словам, артиллерийская школа готовит не только профессиональных военных, но и людей, способных принимать ответственные решения и управлять коллективом в сложных условиях. Особенно важны выдержка, точность и слаженность расчётов, поскольку от этих качеств зависят выполнение боевых задач и жизни сослуживцев.

«Я не понаслышке знаю цену этой тяжелой, почти ювелирной работы под огнем», — подчеркнул он.

Порошин также призвал сохранять память о подвигах артиллеристов разных поколений. По его мнению, важно передавать молодёжи уважение к военной профессии и рассказывать о людях, которые выполняют боевые задачи сегодня.

Сам Порошин окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию и за годы службы прошёл путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Он награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. После участия в первом потоке программы «Время героев» продолжил карьеру на государственной службе. В ноябре 2026 года его назначили заместителем директора департамента водных ресурсов Минприроды — начальником отдела сохранения озера Байкал.