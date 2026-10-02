«Я не считаю, что я инцел»: Поднебесный отмежевался от скандального движения перед колонией

Блогер Алексей Поднебесный перед оглашением приговора заявил, что больше не считает себя инцелом и не занимается продвижением этого движения. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Поднебесный перед приговором заявил, что не считает себя инцелом. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Я не считаю, что я инцел», — заявил Поднебесный.

При этом блогер добавил, что значительная часть проблем, которые ему пришлось «выстрадать» за жизнь, по его мнению, была связана с женщинами.

2 октября Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Поднебесного к трём годам колонии общего режима. Его признали виновным по двум эпизодам полового сношения с несовершеннолетней и двум эпизодам развратных действий в отношении девушки, которой на момент событий было 15 лет. От наказания по статье о развратных действиях его освободили в связи с истечением срока давности.

В срок должны зачесть время, проведённое в СИЗО: с августа 2024-го по май 2025 года Поднебесный находился под стражей, после чего суд заменил ему меру пресечения на запрет определённых действий. Один день в следственном изоляторе засчитывается как полтора дня в колонии. По предварительной оценке защиты, фактически блогеру может остаться около года и десяти месяцев, однако точный срок станет понятен после получения полного текста приговора.

Период под запретом определённых действий защита в этот расчёт не включает, поскольку Поднебесному не запрещали выходить из дома. Адвокат Оксана Шевцова уже сообщила, что приговор будет обжалован.

По словам адвоката, сторона потерпевшей также просила прекратить дело в связи с примирением. Такие ходатайства заявлялись неоднократно, однако суд их не удовлетворил. Защита намерена добиваться смягчения решения либо оправдания блогера.

Дело против Поднебесного возбудили летом 2024 года. Тогда Life.ru публиковал видео его допроса и сообщал, что фигуранту вменили статьи о половой связи и развратных действиях в отношении лица младше 16 лет. Сам блогер утверждал, что не знал реального возраста девушки.

Инцелы — это люди, чаще мужчины, которые считают себя неспособными найти романтического или сексуального партнёра, хотя хотели бы отношений; само слово происходит от английского involuntary celibate — «вынужденно одинокий». В интернете вокруг этого возникли сообщества, часть которых ограничивается обсуждением одиночества и проблем знакомств, а часть известна мизогинными, радикальными и враждебными установками по отношению к женщинам и более успешным в отношениях мужчинам.