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Опубликовано 19 октября, 18:36

«Я русский мужик»: SHAMAN взялся за топор и устроил себе брутальное бритьё

SHAMAN побрился топором на видео в честь выхода песни «Я русский мужик»

SHAMAN побрился топором. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN побрился топором. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) решил отказаться от привычной бритвы и продемонстрировал куда более суровый способ ухода за собой. В новом ролике артист побрился топором, обыграв образ настоящего русского мужика. Необычное видео исполнитель опубликовал в своих соцсетях.

SHAMAN побрился топором. Видео © Telegram / SHAMAN

В кадре Дронов предстал в тельняшке и чёрной шапке. Вместо бритвенного станка певец использовал топор, которым провёл по лицу, изображая бритьё. Публикацию он сопроводил короткой подписью: «Я РУССКИЙ МУЖИК».

Поводом для брутального перформанса стал выход одноимённой композиции, которую артист представил 17 октября. Ранее Life.ru рассказывал о премьере песни «Я русский мужик». В ней исполнитель с иронией обыграл национальный характер, семейные ценности и любовь к простым радостям жизни.

Сам SHAMAN объяснял, что новая работа посвящена свободе оставаться собой и не подстраиваться под чужие ожидания.

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SHAMAN назвал себя свободным после слухов о разводе с Мизулиной

Ранее Life.ru сообщал о другом необычном перформансе Дронова. В июле певец бросил в русскую печь свои знаменитые кожаные штаны, объявив о переменах в сценическом образе. Тогда он пообещал показать публике обновлённого SHAMAN на юбилейном концерте в Кремле 22 ноября. В августе артист представил песню «Боже, помоги», посвящённую поиску надежды в трудные моменты жизни. А в начале октября выпустил лирическую композицию «Прощай, моя любовь», сопроводив её чёрно-белым клипом, снятым на улицах Москвы.

Больше новостей о личной жизни артистов, звёздных свадьбах и романах — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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