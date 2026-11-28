С Ираном нужно вести переговоры на равных. Конфликт на Ближнем Востоке уже показал, что попытки запугать руководство ИРИ не дадут результата, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя предупреждение Тегерана о готовности ответить на угрозу независимо от того, из какой страны она исходит.

«Иран уже доказал всему миру, прежде всего тем, кто с ним воевал, Израилю, Америке, что когда возникает угроза национальной безопасности страны, то он, как говорится, за ценой не постоит», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий высказался за участие Москвы в переговорах. По его оценке, российское руководство пользуется авторитетом в Иране, что могло бы помочь диалогу.