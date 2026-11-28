«За ценой не постоит»: В Совфеде призвали к срочным мерам после угроз Ирана
Сенатор Джабаров призвал Израиль и США к переговорам после угроз Ирана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С Ираном нужно вести переговоры на равных. Конфликт на Ближнем Востоке уже показал, что попытки запугать руководство ИРИ не дадут результата, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя предупреждение Тегерана о готовности ответить на угрозу независимо от того, из какой страны она исходит.
«Иран уже доказал всему миру, прежде всего тем, кто с ним воевал, Израилю, Америке, что когда возникает угроза национальной безопасности страны, то он, как говорится, за ценой не постоит», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий высказался за участие Москвы в переговорах. По его оценке, российское руководство пользуется авторитетом в Иране, что могло бы помочь диалогу.
Напомним, ранее заместитель командующего центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари предупредил, что Иран готов нанести удар по объекту в любой стране, если от него будет исходить угроза безопасности республики. По словам генерала, военные ИРИ будут считать такой объект законной целью. Сейчас командование ВМС Ирана готовит серию военных операций для прорыва американской морской блокады.