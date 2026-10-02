Зачем россияне заказывают браслеты из костей питомцев, слепки моськи и шкатулки из черепах

Шкатулка из домашней черепахи, подвеска из костей любимца или слепок его мордочки — с такими заказами сталкивается таксидермист, владелица собственной студии Маргарита Чайка. При этом далеко не каждый необычный предмет из останков животного связан с личной утратой: у коллекционеров свои запросы, а у мастеров — художественные замыслы. В беседе с Life.ru специалист рассказала, зачем к ней обращаются владельцы питомцев и как появляются работы, напоминающие сказочные декорации.

Зачем заказывают украшения из костей домашних животных

Как сохранить облик любимца: таксидермист рассказала о посмертных слепках мордочек, носов и лап. Фото из личного архива

Как рассказывает Маргарита, клиенты всё чаще просят изготовить браслеты, подвески и другие предметы из останков своих любимцев. Среди заказов бывают работы, для которых не нужно сохранять скелет или делать чучело. Например, мастер снимает посмертные слепки с мордочек, носов и лап животных. По словам таксидермиста, получить слепок можно даже с достаточно пушистого питомца. Такую работу девушка сравнивает с посмертными масками людей. Кстати, о том, как московский ювелир превращает смерть, страх и утрату в украшения, Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Облик последнего выражения мордочки обычно очень сильно запоминается хозяевам, поэтому существует большой запрос на этот «последний лик». Маргарита Чайка Таксидермист

В этих заказах важна узнаваемая черта конкретного животного. Хозяева хотят сохранить очертания носа, лапы или мордочки своего любимца — то, что отличало его от всех остальных. Какие самые необычные заказы получала Маргарита? Сейчас расскажем.

Шкатулка из домашней черепахи

Шкатулка из домашней черепахи: какой необычный заказ получила таксидермист Маргарита Чайка? Фото из личного архива

Один из необычных заказов в практике Маргариты — шкатулка из черепахи, которую держали дома. По словам мастера, животное было болезненным, и это заметно по состоянию его покрова. Изделие задумано с открывающейся и закрывающейся частью. Подробности будущего устройства мастер не раскрывает, однако сам заказ наглядно показывает, насколько разными бывают пожелания владельцев. Одни выбирают небольшой слепок, другие хотят превратить останки питомца в предмет с практической функцией.

Что стало с слишком добрым волком?

Волк с доброй мордой: почему заказчик отказался от чучела и как его хотят превратить в качалку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История другого изделия началась с чужой забракованной работы. Знакомый мастер передал Маргарите почти готовое чучело волка, от которого отказался клиент. Причиной стало выражение морды, зверь показался заказчику слишком добрым. По словам мастера, волк был изображён бегущим, и оскал для такой позы вовсе не обязателен. Широко раскинутые лапы напомнили ей картину Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке». Так появилась идея превратить чучело в качалку.

Цель — показать эстетику животного, может быть, придать ей какой-то мистический или фантазийный характер, но не опорочить его. Маргарита Чайка Таксидермист

Таксидермист планирует установить волка на качающиеся полозья и обвить конструкцию искусственными ветками. По её задумке, на него можно будет присесть, покачаться или сфотографироваться. Для съёмки объект можно вынести в лес, чтобы создать впечатление сказочного путешествия верхом на звере. Пока это именно проект, а не готовый предмет интерьера. При этом далеко не все подобные идеи вызывают у неё симпатию. Например, к креслу «короля Севера» из волков она относится резко отрицательно.

Черепа единорогов и гигантский краб под потолком

Как делают черепа единорогов: таксидермист рассказала о работах из лошадиных черепов и рогов антилоп. Фото из личного архива

А вот в коллекционных работах запрос совершенно иной. Здесь животное или его останки становятся частью необычного художественного объекта. К примеру, мастер создавала черепа единорогов, соединяя лошадиные черепа с рогами антилоп. А для одного коллекционера она подготовила гигантского японского краба-паука. По её описанию, подвешенный под потолком экземпляр с огромными конечностями выглядит почти как пришелец — одновременно красивый и пугающий. Мастер считает, что этому животному не потребовалось дополнительных фантазийных деталей, поскольку его собственная внешность уже производит сильное впечатление.

Зимородок с бриллиантами вместо глаз

Зимородок с бриллиантами в глазах: как ювелирные украшения и таксидермию объединяют в одном арт-объекте? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украшения из перьев и костей таксидермист Маргарита отделяет от сложной профессиональной таксидермии. По её мнению, собрать обработанные части животного на обычной фурнитуре и создать полноценный художественный объект — это работы разного уровня.

В качестве примера она привела проект знакомого ювелира. Таксидермист подготовила для него чучело зимородка. Внутри туловища спрятали бутылочку, а в голове — её крышку. Ювелир дополнил работу металлическим воротником из звёзд, бриллиантами в глазах и цепочками с камнями на лапках. Такое сочетание ювелирного мастерства и таксидермии мастер называет «бижутерной таксидермией». Для неё ценность подобных предметов заключается в продуманной работе с обликом животного, материалами и деталями.

Посмертный слепок любимой лапы и фантазийный череп для коллекции могут оказаться в одной мастерской, хотя за этими заказами стоят разные желания. А как вы относитесь к таким способам сохранить память о животных? Поделитесь в комментариях. О том, насколько сильной бывает привязанность к четвероногому другу, напоминает история чау-чау Йофи, которая сопровождала Зигмунда Фрейда на приёмах.