Задержанный в Донецке агент украинских спецслужб планировал взорвать автомобиль российских военных. По заданию куратора мужчина должен был сначала установить слежку за машиной, а затем организовать её подрыв. Об этом стало известно из видеозаписи Центра общественных связей ФСБ России.

Задержанный в Донецке агент Киева готовил подрыв военной машины. Видео © ФСБ России

На кадрах допроса 30-летний житель Донецка признался, что самостоятельно связался с украинской разведкой ради заработка. По его словам, после установления контакта ему предложили выполнить задание, связанное с российской военной техникой.

«Хотел подзаработать, предложили проследить за военной машиной и в дальнейшем её взорвать», — рассказал задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании трёх россиян и одного иностранца в Майкопе, Омске и Донецке. По данным ведомства, все четверо работали в интересах украинских спецслужб и собирали сведения об участниках специальной военной операции. Их деятельность, как утверждают силовики, была связана с подготовкой диверсий и терактов.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 69-летнего россиянина в Краснодарском крае. По версии ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с сотрудником СБУ, находясь в Киеве, а затем получил задание подготовить покушение на российского военнослужащего. Впоследствии из опубликованного видео допроса выяснилось, что задержанному также поручили заложить взрывные устройства в Ростове-на-Дону. Для выполнения задания он забрал из тайника восемь взрывных устройств.

Кроме того, 6 ноября Life.ru рассказывал о задержании москвича, передававшего украинской стороне информацию о военных объектах. По информации спецслужбы, мужчина собирал сведения о местах стоянки колонн Министерства обороны. А 3 ноября в Мелитополе задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в передаче украинским кураторам координат подразделений военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.