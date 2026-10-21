Загадывайте желания: В ночь на 22 октября россиян ждёт звездопад кометы Галлея

В ночь с 21 на 22 октября россияне смогут увидеть метеорный поток Ориониды, оставленный знаменитой кометой Галлея. Наблюдать за звездопадом можно даже в крупных городах, хотя из-за яркого освещения ожидание очередного метеора может растянуться на 20–30 минут. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Начинать наблюдения можно примерно с 23:00 по местному времени. В этот период созвездие Ориона, где находится радиант потока, появляется в восточной части неба. К середине ночи оно переместится на юго-восток, а ближе к рассвету — на юг.

Найти нужную область поможет яркая звезда Бетельгейзе. При этом смотреть строго в одну точку необязательно: светящиеся следы метеоров могут возникать в разных частях небосвода. Для наблюдений не нужны ни телескоп, ни бинокль — специальная оптика лишь ограничит поле зрения.

Наиболее зрелищным звездопад будет вдали от городских огней, где при ясной погоде метеоры можно замечать с интервалом в несколько минут. По прогнозу Московского планетария, на пике активности Ориониды способны давать до 15–20 метеоров в час. Однако в этом году наблюдения осложнит яркая растущая Луна, которая скроет часть слабых вспышек.

Ориониды возникают, когда Земля проходит через шлейф пыли, оставленный кометой Галлея. Мельчайшие частицы входят в атмосферу на скорости около 66 километров в секунду и сгорают, образуя светящиеся полосы. При этом сама комета вновь приблизится к Солнцу только в 2061 году.

Если увидеть звездопад в ночь на 22 октября не получится, отказываться от наблюдений необязательно. Ориониды сохраняют активность в течение нескольких дней после максимума, поэтому шанс заметить яркие метеоры останется и в последующие ночи.