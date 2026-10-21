Загадывайте желания: В ночь на 22 октября россиян ждёт звездопад кометы Галлея
Россияне увидят звездопад Ориониды в ночь на 22 октября
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
В ночь с 21 на 22 октября россияне смогут увидеть метеорный поток Ориониды, оставленный знаменитой кометой Галлея. Наблюдать за звездопадом можно даже в крупных городах, хотя из-за яркого освещения ожидание очередного метеора может растянуться на 20–30 минут. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Начинать наблюдения можно примерно с 23:00 по местному времени. В этот период созвездие Ориона, где находится радиант потока, появляется в восточной части неба. К середине ночи оно переместится на юго-восток, а ближе к рассвету — на юг.
Найти нужную область поможет яркая звезда Бетельгейзе. При этом смотреть строго в одну точку необязательно: светящиеся следы метеоров могут возникать в разных частях небосвода. Для наблюдений не нужны ни телескоп, ни бинокль — специальная оптика лишь ограничит поле зрения.
Наиболее зрелищным звездопад будет вдали от городских огней, где при ясной погоде метеоры можно замечать с интервалом в несколько минут. По прогнозу Московского планетария, на пике активности Ориониды способны давать до 15–20 метеоров в час. Однако в этом году наблюдения осложнит яркая растущая Луна, которая скроет часть слабых вспышек.
Ориониды возникают, когда Земля проходит через шлейф пыли, оставленный кометой Галлея. Мельчайшие частицы входят в атмосферу на скорости около 66 километров в секунду и сгорают, образуя светящиеся полосы. При этом сама комета вновь приблизится к Солнцу только в 2061 году.
Если увидеть звездопад в ночь на 22 октября не получится, отказываться от наблюдений необязательно. Ориониды сохраняют активность в течение нескольких дней после максимума, поэтому шанс заметить яркие метеоры останется и в последующие ночи.
Октябрь 2026 года оказался богат на астрономические события. Ещё 6 октября астроном Станислав Короткий рассказал Life.ru о главных небесных явлениях месяца, выделив сразу несколько метеорных потоков. В частности, 9 октября ожидался максимум Драконид — звездопада, который, по словам астронома Александра Якушечкина, мог преподнести неожиданный всплеск активности. Специалисты отмечали, что эти метеоры отличаются сравнительно медленным движением и характерным красноватым оттенком. Затем, 18 октября, россияне получили возможность наблюдать менее известный поток Эпсилон-Геминиды, активность которого оценивалась примерно в три метеора в час. Нынешние Ориониды значительно интенсивнее, однако наблюдения осложняет лунный свет. Как ранее предупреждал Life.ru в астрономическом календаре на октябрь, яркая растущая Луна способна скрыть слабые метеоры. При этом сама комета Галлея становится источником сразу двух ежегодных звездопадов: в мае Земля пересекает поток Эта-Аквариды, а осенью — Ориониды. Оба явления возникают благодаря частицам пыли, оставленным кометой на её орбите.
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