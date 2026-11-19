Захарова: МИД прорабатывает получение виз США для российских атлетов
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МИД России взял в проработку поручение президента Владимира Путина помочь российским олимпийцам и паралимпийцам с получением американских виз перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Как и любое поручение президента, оно взято в проработку», — сказала дипломат.
Вопрос возник после обращения главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова к Путину на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября. Рожков попросил помочь организовать выдачу американских виз непосредственно в Москве, чтобы спортсменам не приходилось выезжать за документами в другие страны.
Сейчас российским атлетам доступно оформление виз США через американское посольство в Астане. По словам Рожкова, для большой спортивной делегации такая поездка создаёт серьёзные организационные сложности. Путин пообещал проработать вопрос по линии МИД.
Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года, а Паралимпийские — с 15 по 27 августа.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин предложил обсудить возвращение российских атлетов на крупнейшие международные соревнования. Несмотря на изменения в статусе Олимпийского комитета России, условия допуска спортсменов по-прежнему зависят от международных федераций. Ещё в сентябре министр спорта Михаил Дегтярёв обсудил участие россиян в Олимпиаде-2028 со спецпосланником Трампа Паоло Замполли. Кроме того, в начале ноября Захарова раскритиковала отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам, назвав подобные ограничения нарушением Олимпийской хартии.
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