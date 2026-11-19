МИД России взял в проработку поручение президента Владимира Путина помочь российским олимпийцам и паралимпийцам с получением американских виз перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Как и любое поручение президента, оно взято в проработку», — сказала дипломат.

Вопрос возник после обращения главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова к Путину на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября. Рожков попросил помочь организовать выдачу американских виз непосредственно в Москве, чтобы спортсменам не приходилось выезжать за документами в другие страны.

Сейчас российским атлетам доступно оформление виз США через американское посольство в Астане. По словам Рожкова, для большой спортивной делегации такая поездка создаёт серьёзные организационные сложности. Путин пообещал проработать вопрос по линии МИД.

Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года, а Паралимпийские — с 15 по 27 августа.