Отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам для участия в международных соревнованиях грубо нарушает Олимпийскую хартию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и напомнила властям страны о необходимости соблюдения принципа политического нейтралитета в международном спорте. Её слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии. Её пункт 5 гласит, что спортивные федерации должны придерживаться принципов политического нейтралитета и быть свободными от любого «внешнего воздействия», в том числе и со стороны национальных правительств», — подчеркнула дипломат.