Захарова напомнила Канаде 5-й пункт Олимпийской хартии из-за виз для россиян
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Отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам для участия в международных соревнованиях грубо нарушает Олимпийскую хартию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и напомнила властям страны о необходимости соблюдения принципа политического нейтралитета в международном спорте. Её слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.
«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии. Её пункт 5 гласит, что спортивные федерации должны придерживаться принципов политического нейтралитета и быть свободными от любого «внешнего воздействия», в том числе и со стороны национальных правительств», — подчеркнула дипломат.
По её мнению, решения национальных правительств не должны оказывать внешнего воздействия на деятельность спортивных федераций.
Ранее Life.ru сообщал, что Федерация хоккея Канады намерена обсудить допуск российских спортсменов на молодёжный чемпионат мира. Организация планирует определить дальнейшие действия с учётом позиции правительства, выступившего против участия россиян и белорусов под национальной символикой. А премьер-министр Канады Марк Карни и вовсе заявил, что молодёжная сборная России не выступит на ЧМ, который пройдёт в стране на рубеже 2026 и 2027 годов. Дмитрий Медведев назвал его мерзавцем. Зампред Совбеза уверен, что враги сами «униженно попросят» Россию вернуться в спорт.