Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на внезапный переход спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на русский язык. Дипломат подколола украинского политика, который раньше отрицал существование русского национального меньшинства на Украине, но, замёрзнув в парламенте, сам заговорил по-русски.

«От холода в неотапливаемом помещении Верховной рады по-русски вдруг заговорил и её председатель Руслан Стефанчук, который ранее вообще отрицал существование на Украине русского национального меньшинства», — заметила Захарова на брифинге.

Поводом для насмешки стал недавний конфуз Стефанчука во время заседания Рады. Комментируя отсутствие отопления, политик сначала произнёс русское «ужас», затем попытался перейти на украинский, сказав «жах» и «жахливо», а закончил словом «холодно». При этом депутат Даниил Гетманцев ранее жаловался, что в парламенте нет не только тепла, но и воды, а электричество подают с перебоями.

Захарова не упустила случая напомнить и о языковых ограничениях на Украине. Она язвительно поинтересовалась, последовало ли наказание для высокопоставленных чиновников, которые сами переходят на русский язык.

«Ну что там Елена Ивановская? Навыписывала им штрафов?» — спросила представитель МИД, обращаясь к украинскому языковому омбудсмену.

В действительности Стефанчука решили не штрафовать. Хотя на его русскоязычную реплику поступила жалоба, уполномоченная по защите государственного языка не стала инициировать проверку.

Дипломат также вспомнила Владимира Зеленского, который, по её словам, прежде делал вид, что забыл русский язык, но затем неоднократно использовал его во время публичных выступлений. Захарова раскритиковала избирательный подход украинских властей к соблюдению языковых норм.

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