Закон шутки не принимает: Юрист разобрал права на фото, подпись и картинку в мемах

У интернет-мема не всегда бывает один правообладатель. На это обратил внимание в беседе с Life.ru член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, одна картинка может одновременно включать фотографию, изображение конкретного человека и придуманную кем-то подпись.

С юридической точки зрения это разные объекты, поэтому права на них могут принадлежать разным людям.

Если основой мема стала фотография, авторские права на нее по общему правилу возникают у фотографа — человека, который сделал снимок своим творческим трудом. Фотография относится к объектам авторского права по статье 1259 Гражданского кодекса РФ. Сам человек, изображённый в кадре, автором фотографии только из-за того, что он на ней присутствует, не становится. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

У героя фотографии есть другое право — на охрану собственного изображения. В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ фотографию человека по общему правилу нельзя обнародовать и использовать без его согласия. Однако из этого правила есть исключения, например съёмка на публичном мероприятии или в общественном месте, когда конкретный человек не является главным объектом использования. Ещё одним основанием может быть использование изображения в публичных интересах. При этом популярность вирусной картинки сама по себе не означает наличия общественного интереса в юридическом смысле.

Автор придуманной подписи также может иметь авторские права, но не на саму идею шутки. Закон не относит идеи и концепции к объектам авторского права. Охраняться может конкретная форма, в которой выражена шутка, например оригинальный текст или созданная автором композиция изображения и подписи, если в ней есть творческий вклад.

«Поэтому обоснование — «я первым придумал шутить на эту тему» — само по себе ещё не даёт исключительных прав на все похожие мемы», — отметил юрист.

Если человек взял чужую фотографию и добавил к ней собственную подпись, права фотографа на исходный снимок сохраняются. Автор мема может иметь права на придуманную им шутку или созданную переработку, но не получает права распоряжаться чужой фотографией по своему усмотрению.

По общему правилу для публикации и дальнейшего распространения такой фотографии нужно разрешение правообладателя, если конкретная ситуация не подпадает под установленное законом исключение. Отдельное правило действует для пародий и карикатур. Пункт 4 статьи 1274 ГК РФ допускает создание пародии или карикатуры на основе правомерно обнародованного произведения без согласия правообладателя. При этом не всякий мем автоматически является пародией. Важно, переосмысливает ли он оригинальное произведение в комической или критической форме либо лишь использует чужое изображение как фон для новой подписи.

Отдельный риск связан с генеративными сервисами. Создание новой картинки с помощью ИИ само по себе не гарантирует свободу её использования. Если результат воспроизводит узнаваемую фотографию, персонажа, стилистику конкретного автора, товарный знак или изображение реального человека, правовые претензии возможны независимо от того, каким инструментом был создан мем.

«Поэтому определить, кому принадлежат права на конкретный мем, можно только после разбора его происхождения. Нужно установить, кто сделал исходную фотографию или рисунок, кто придумал и оформил подпись, есть ли на изображении узнаваемый человек и было ли получено его согласие, а также не относится ли данный случай к предусмотренным законом исключениям», — подчеркнул Виноградов.

Кроме того, некоторые мемы могут быть зарегистрированы как товарный знак. Для использования такого мема, например в рекламе, необходимо согласие правообладателя.

То, что картинка давно разошлась по соцсетям и её публикуют тысячи пользователей, не делает её автоматически свободной для любого использования. Закон разрешает сохранить правомерно опубликованную картинку для себя или использовать её в личных целях без разрешения правообладателя. Это правило закреплено в статье 1273 ГК РФ.

Если же человек скачивает чужой мем и самостоятельно размещает его в открытом аккаунте, паблике, на сайте или в СМИ, доступных неопределённому кругу лиц, это уже публичное использование. В таком случае нужно учитывать права на фотографию, рисунок и другие охраняемые элементы мема либо проверять, есть ли предусмотренное законом основание использовать их без разрешения.

Ранее адвокат назвала случаи, когда хранение чужих персональных данных в телефоне может представлять опасность. К этому относятся фотографии паспортов, СНИЛС, водительских удостоверений и других документов.