О курва! В Польше выступили против Зеленского

Более 62% жителей Польши отрицательно оценивают деятельность Владимира Зеленского с точки зрения интересов своей страны. Положительно о нём высказались менее трети опрошенных, сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на исследование United Surveys by IBRiS.

Согласно результатам опроса, 37,8% респондентов относятся к деятельности Зеленского резко отрицательно, ещё 24,3% — скорее отрицательно. Положительную оценку дали 29,4% участников исследования, а 8,5% затруднились с ответом.

Особенно критично настроены сторонники польской оппозиции: среди них недовольство выразили 89% опрошенных. У избирателей правящей коалиции ситуация противоположная — 66% оценивают украинского политика положительно. Исследование проводилось 16–18 октября среди тысячи совершеннолетних жителей Польши.

Отношения Польши и Украины начали заметно ухудшаться ещё в 2023 году из-за спора о поставках украинского зерна. Варшава ограничила его импорт, защищая интересы собственных фермеров, а польские власти даже пригрозили заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если торговые разногласия не удастся урегулировать. В 2024 году конфликт усугубился массовыми протестами аграриев, которые перекрывали пограничные переходы и блокировали движение украинских грузовиков.

К экономическим противоречиям добавился давний спор о Волынской резне. Польша считает массовые убийства мирного населения украинскими националистами в годы Второй мировой войны геноцидом и требует от Киева признания ответственности за эти преступления. В июле 2025 года Кароль Навроцкий призвал украинские власти разрешить полномасштабную эксгумацию останков погибших поляков. Вопрос исторической памяти стал одним из главных источников напряжённости между соседними государствами.

Новый виток конфликта произошёл в 2026 году, когда Зеленский присвоил подразделению ВСУ почётное наименование «Героев УПА»*. Решение вызвало возмущение в Варшаве, а в июне польский президент лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. В ответ украинские чиновники объявили об отказе от ранее полученных польских наград.

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