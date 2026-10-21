Владимир Зеленский заранее готовит объяснение на случай своего ухода с поста президента Украины, чтобы переложить ответственность за возможные неудачи на Дональда Трампа. Такую версию выдвинул кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По мнению обозревателя, украинский лидер пытается сформировать собственную версию событий, в которой главным виновником проблем Киева окажется Вашингтон. Причём речь идёт не только о Трампе, но и об американской поддержке Украины в целом.

«Он пытается свалить вину на Трампа, обвинить США в том, что они бросили Украину, хотя на самом деле это не так», — считает Христофору.

Журналист полагает, что таким способом Зеленский рассчитывает заранее оправдать возможный политический провал.

Отдельно обозреватель высказался о реакции Зеленского на договорённости Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива. По его словам, украинский лидер крайне болезненно воспринял сближение сторон.

«Он действительно взбесился из-за сделки по дизельному топливу», — утверждает журналист.

Поводом для разногласий стало решение Дональда Трампа увеличить предложение российского дизеля на мировом рынке. Как ранее сообщал Life.ru, Зеленский раскритиковал частичное смягчение американских санкций, назвав подобные уступки Москве проявлением слабости.